Milan, buona notizie dall’infermeria per Theo Hernandez e Lucas Biglia. Entrambi ai box per problemi non seri, vanno entrambi verso il rientro. Le ultime

Filtra ottimismo dall’infermeria del Milan. Aspettando Mattia Caldara, pronto all’incirca soltanto verso novembre, sono già in fase di recupero sia Theo Hernandez che Lucas Biglia, entrambi ai box ma fortunatamente non per un problema serio.

Il neo esterno rossonero in particolare, protagonista di un grande pre campionato estivo, è tornato finalmente a correre dopo la lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra.

Milan, i rientri di Hernandez e Biglia

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il rientro in gruppo dell’ex Real Madrid è previsto nella sosta per le nazionale. Il giocatore ha già un obiettivo chiarissimo: provare ed essere convocato alla terza giornata contro il Verona, per poi arrivare al top a quella successiva, ossia per il derby contro l’Inter.

Biglia, reduce invece da un più banale problema muscolare a ridosso di Udinese-Milan, si è allenato ancora a parte e proverà fino alla fine a recuperare dal problema all’adduttore, ma non si correranno rischi inutili. Anche per l’argentino, quindi, va dritto verso un rientro direttamente per il post sosta.

Sarà Ricardo Rodriguez a sostituire ancora lo spagnolo sull’out mancino. Ceduto ufficialmente Ivan Strinic e con Diego Laxalt vicino alla cessione, toccherà nuovamente allo svizzero al debutto a San Siro davanti a 50.000 spettatori. In cabina di regia invece, fallito l’esperimento con Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, toccherà al più pratico Ismael Bennacer.

