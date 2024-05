Dietrofront Milan, cambia lo scenario

Arrivano conferme sul passo indietro del Milan per Julen Lopetegui, dopo averlo contattato più volte e puntato come allenatore ideale.

Il Milan non ha certo le idee chiare in questo periodo storico. L’unica certezza a livello tecnico è che non vorrà proseguire il proprio cammino con Stefano Pioli in panchina. Il mister del 19° Scudetto verrà allontanato dopo la fine del campionato, ma sul suo sostituto si erge un caos quasi paradossale.

Fino a qualche giorno fa tutto sembrava far presagire per l’ingaggio di Julen Lopetegui. Il 58enne basco, dopo le tante esperienze internazionali, sarebbe stato pronto e felice di sbarcare anche in Serie A. Un allenatore che piaceva ai dirigenti del Milan per il modo di far giocare le squadre, per il suo essere aziendalista, per la capacità di lavorare con i talenti in erba.

Peccato che si sia registrato un clamoroso dietrofront da parte del Milan. Il patron Gerry Cardinale avrebbe bloccato il suo ingaggio per via della rivolta popolare tramite social. Tanti tifosi rossoneri hanno minacciato di disertare San Siro qualora il club avesse scelto Lopetegui come allenatore, invece che un profilo più noto a queste latitudini.

Lopetegui si consola con la Premier League

Come scrive oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport, Lopetegui è davvero rimasto male dello stop alle trattative con il Milan. Lo spagnolo si sentiva già con un piede a Milanello, rinfrancato dagli ottimi dialoghi con i dirigenti italiani. Ma la volontà improvvisa del club rossonero di cambiare obiettivo e di abbandonare tale pista lo ha deluso profondamente.

Chi lo conosce bene parla di un Lopetegui amareggiato durante il suo periodo di vacanza nei Paesi Baschi assieme al papà. Non voleva dare peso alle voci ed alle critiche da parte dei tifosi, ma una volta saputo dal suo entourage che l’offerta del Milan si era raffreddata, ha mostrato tutto il suo disappunto.

Lopetegui può però consolarsi: sembra che il Manchester United sia tornato sulle sue tracce e l’abbia nuovamente inserito nella ristretta rosa dei candidati per rimpiazzare Erik ten Hag. Lo spagnolo ha lasciato buoni ricordi in Premier League e lui stesso sarebbe felice di riprovare una nuova esperienza, dopo il groppo in gola causatogli dal Milan.

Ed il Milan? Ora è tempo di nuove valutazioni. Restano in piedi alcune piste già battute parzialmente, quali Paulo Fonseca o Mark van Bommel, anche se il desiderio principale del club potrebbe essere Roberto De Zerbi. Ovvero convincere l’ex Sassuolo a lasciare l’Inghilterra per un progetto nella squadra in cui è cresciuto calcisticamente.