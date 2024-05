Il Milan potrebbe riportarlo a casa: “Sogno un grande club”

Uno dei grandi protagonisti della Serie A è uscito alla scoperto: accostato al Milan, ha svelato il suo più grande sogno

Il Milan continua a lavorare, a fari spenti, per costruire una squadra all’altezza delle proprie competitor, Inter su tutte. Il club rossonero sa che non può perdere altro tempo, e non può assolutamente perdere terreno dalla squadra campione d’Italia. Ne va del prestigio di un delle società più blasonate al mondo. Anche per questo motivo ha già cominciato a muoversi sul mercato, in cerca di rinforzi di qualità, al giusto prezzo. E uno dei tanti nomi accostati ai rossoneri in queste settimane, è uscito definitivamente allo scoperto, parlando apertamente di un possibile futuro milanista.

Le grandi manovre milaniste dipenderanno, con tutta probabilità, da quello che succederà in sede di calciomercato. In caso di cessioni importanti, sarà naturale reinvestire il denaro in entrata su uno o più colpi in grado di cambiare realmente il volto di una rosa che resta, comunque, già di alta qualità.

Tra i colpi già programmati e certi ci saranno un bomber in grado di mettersi sulle spalle l’eredità di Giroud e di arrivare serenamente in doppia cifra, ma anche un difensore talentuoso ed esperto che possa sostituire Kjaer e fare coppia con Tomori o Thiaw. Inoltre, i rossoneri sembrano intenzionati anche a immettere almeno un nuovo profilo di spessore in mediana, e il nome giusto potrebbe essere uno dei calciatori rivelazione di questa stagione, con un passato, peraltro, già a strisce rosse e nere.

Il Milan ripensa a Brescianini

Una società come il Milan, bisognosa di colpi importanti ma a un costo sostenibile, non può non guardare anche a quello che succede in un campionato comunque molto complicato come quello italiano. Tra le squadre che maggiormente hanno messo in mostra quest’anno calciatori in prospettiva molto importanti non si può non citare il Frosinone di Di Francesco.

Oltre al gioiello Soulé, la squadra ciociara ha permesso almeno a un altro paio di profili di catturare l’attenzione delle big d’Italia e d’Europa, e uno di questi ha in passato già vestito la maglia rossonera: il riferimento è ovviamente a Marco Brescianini, classe 2000 cresciuto proprio nelle giovanili milaniste.

Ceduto a titolo gratuito la scorsa estate dal Milan al Frosinone, con una percentuale del 50% sulla possibile futura rivendita, a suon di gol e assist (rispettivamente 4 e 2 in 36 gare tra campionato e coppa), il centrocampista è riuscito a mettersi in luce, finendo nel mirino di alcune delle più grandi squadre italiane, come Juventus e Napoli.

Ma anche il Milan starebbe pensando di farlo tornare a casa. Un’ipotesi suggestiva che scalda il cuore dello stesso Brescianini. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, senza sbilanciarsi troppo, il centrocampista ha infatti ammesso: “Il mio sogno è giocare in un grande club. Lasciare il Milan non è stato per nulla facile, lì è dove sono cresciuto da quando avevo otto anni“. Parole che sembrano celare un chiaro messaggio: se i rossoneri vorranno puntare su di lui, avranno la sua piena disponibilità.