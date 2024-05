Milan, affare impossibile: l’Aston Villa spara altissimo per Watkins

L’attaccante dell’Aston Villa piace al Milan, ma la richiesta degli inglesi è folle. Solo una cessione potrebbe aprire le trattative

Milan a caccia di un nuovo attaccante in vista delle prossime stagioni. Con l’addio accertato di Olivier Giroud a giugno, diretto al Los Angeles FC in MLS, è urgente per il Diavolo munirsi di un nuovo centravanti che possa essere il 9 indiscusso, e dunque il titolare della formazione rossonera. Il casting è in realtà iniziato da mesi, anche quando non si era sicuri della partenza di Giroud. D’altronde, anche fosse rimasto a Milanello, Oli va verso i 38 anni e non avrebbe potuto più ricoprire il primo posto nelle gerarchie dell’attacco.

La lista di giocatori che stanno monitorando Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic è lunga e chiaramente ambiziosa. In pole, e non è una novità, troviamo Joshua Zirkzee del Bologna. Serviranno 60 milioni di euro per strapparlo ai rossoblu e in più c’è da fare i conti con la fortissima concorrenza tra Juve, Inter, Arsenal, Manchester United... Ma il Milan ha allacciato i contatti con Zirkzee, tenendo però vive altre piste in caso di beffa.

Resistono infatti i nomi di Benjamin Sesko e Santiago Gimenez, e nelle ultime è tornato caldissimo un altro profilo di grande livello. Il problema però è sempre lo stesso: il prezzo.

Milan, via Leao per l’attaccante inglese?

Come informa calciomercato.it, il Milan è tornato prepotente su Ollie Watkins, super attaccante dell‘Aston Villa di 28 anni. Parliamo ovviamente di un profilo talentoso e dal grande blasone in Premier League. 48 presenze, 24 reti e 12 assist in questa stagione. Numeri esorbitanti e che giustificano l’alta richiesta dei Villains per lasciarlo partire. Servono 80 milioni di euro per strappare l’attaccante agli inglesi.

E bisogna dire che l’Aston Villa non vorrebbe affatto cederlo, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma di fronte ai soldi, sarà difficile per il club e per Ollie dire di no. Il Milan, riporta calciomercato.it, è in compagnia dell’Arsenal (che segue anche Zirkzee) e della Roma nella corsa a Watkins. L’acquisto, così oneroso, sarebbe possibile in caso di un sacrificio nel mercato. E in tale senso potrebbe aiutare solo la cessione di Rafael Leao per 175 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria che lo lega al Milan.

Anche in quel caso, però, è difficilissimo pensare che i rossoneri possano investire così tanti soldi su un solo giocatore. Watkins all’Aston Villa sta facendo benissimo ma quest’anno compirà 29 anni e non ha mai giocato in un altro campionato che non sia inglese. Ecco perché si tratta di un affare impossibile a prescindere, con o senza la cessione di Leao o di un qualsiasi altro giocatore. I rossoneri punteranno su altri profili come Zirkzee, Sesko o Gimenez: costosi sì, ma giovani e dal grande potenziale, tecnico ed economico.