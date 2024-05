Uno fra Maignan e Theo Hernandez via: “Ci sono grosse possibilità”

Il Milan è pronto a dire addio al suo top player. Arrivano conferme dolorose per la squadra rossonera, quasi costretta alla scelta.

Mancano ormai solo poche settimane di campionato, quasi inutili per i destini stagionali del Milan, poi si parlerà soltanto di futuro. Il club rossonero non dovrebbe puntare a rivoluzioni e cambiamenti radicali, ma certamente si partirà con un progetto diverso, a cominciare dal nome del nuovo allenatore.

Sul mercato estivo il Milan non dovrebbe fare moltissime cose, sia in entrata che in uscita, bensì qualche miglioramento in alcuni reparti. Ma non è da escludere che RedBird avalli la cessione di un big, come avvenuto un anno fa quando fu Sandro Tonali a finanziare la campagna acquisti con il suo sacrificio direzione Newcastle.

Per questo motivo alcuni importanti elementi della rosa di mister Pioli potrebbero essere attenzionati da vicino dai top club europei. I rumors di mercato cominciano a farsi sentire, con diversi calciatori che sembrano alla mercé delle big internazionali e con un futuro dunque ormai segnato e lontano da Milanello.

Un big in partenza: “80 milioni”

A parlare di questa situazione c’ha pensato la giornalista Monica Colombo, nota penna del Corriere della Sera, intervenuta ai microfoni di TV Play proprio per parlare dei piani estivi del Milan e di cosa cambierà all’interno della rosa rossonera nei prossimi mesi.

La scelta sul big da sacrificare a suo dire ricadrà su uno di questi due nomi: “Ci sono grosse possibilità che a partire sia uno tra Mike Maignan e Theo Hernandez. Servirà un’offerta da 80 milioni di euro ed il Milan potrà decidere di sacrificare uno di loro. Il rinnovo per entrambi appare in salita, c’è la netta sensazione che il percorso in rossonero di almeno uno di questi due calciatori sia giunto al capolinea”.

Dunque cessione francese di lusso in vista. Maignan e Theo Hernandez potrebbero essere i sacrificati per l’estate, ovviamente non entrambi ma uno di loro due. O meglio colui che riceverà l’offerta più allettante. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2026 e difficilmente il Milan riuscirà ad accontentarli a breve con il rinnovo.

Maignan negli ultimi tempi è stato il più chiacchierato, sia in ambito prolungamento che per i rumors su un addio in estate. Il Bayer Monaco (e non solo) è pronto a fare follie per accaparrarsi uno dei portieri più forti d’Europa. Ma occhio anche ad eventuali proposte top per Theo, considerato il terzino sinistro più completo del momento.