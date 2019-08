Il Torino irrompe per Diego Laxalt: pronta la stessa offerta dell’Atalanta con rialzo al giocatore sull’ingaggio. Oggi la società granata incontrerà il Milan e l’agente del calciatore

Il Torino fa sul serio per Diego Laxalt, ed è pronto a sbaragliare la concorrenza di un’Atalanta. Come infatti riferisce Tuttosport in edicola, è previsto proprio per quest’oggi un in contro tra Milan, società granata e agente del calciatore.

Sfumati i primi obiettivi piemontesi, come Mario Rui alla fine rimasto a Napoli e Mohamed Fares della SPAL infortunatosi, gli occhi dello scouting torinese sono caduti dritti sull’esterno uruguaiano, in uscita dal club rossonero dopo l’addio l’arrivo di Theo Hernandez.

Torino, blitz per Diego Laxalt

Oltre ai piani estivi naufragati, in casa Toro si è aggiunto anche l’infortunio muscolare di Christian Ansaldi, uscito malconcio proprio dopo il successo contro il Sassuolo e vittima di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. La situazione quindi è chiara: questo rush finale di mercato dovrà regalare un nuovo esterno a Walter Mazzarri.

E il mancato accordo tra la Dea e Laxalt fa ben sperare in terra piemontese. I bergamaschi, finora, sono arrivati ad offrire un contratto da 1.3 milioni di euro, rifiutato però dal calciatore che attualmente ne percepisce 1.8 l’anno. Così senza tentennare troppo, la società di Antonio Percassi è ora pronta a chiudere per Guilherme Arana del Siviglia e lasciando campo aperto proprio al Torino.

La proposta granata

Urbano Cairo potrebbe ereditare la formula già concordata sull’asse Milano-Bergamo, ossia prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al raggiungimento di una serie di obiettivi, legati innanzitutto al numero di presenze. La conferma definitiva sarebbe poi fissata sulla base di 12-14 milioni.

E per quanto riguarda gli emolumenti, Laxalt potrebbe accettare una proposta da 1.5 milioni per l’ingaggio. Importanti aggiornamenti in merito dovrebbero giungere già nel tardo pomeriggio.

