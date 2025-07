Colpo rimandato al 2026, Allegri lo vuole a tutti i costi al Milan

Allegri lo vuole al Milan ma adesso l’affare non è possibile: si può fare per l’anno prossimo con la Champions, affare da 30 milioni

La stagione del Milan è iniziata da diverse settimane. Lo scorso sabato la prima sgambata a Milanello contro il Milan Futuro, mercoledì invece, a Singapore, la prima vera amichevole contro l’Arsenal. E’ arrivata una sconfitta per uno a zero con un gol di Saka, ma il risultato non è importante in questo periodo. Queste gare sono utili a valutare il livello di condizione dopo carichi di lavoro in vista della prossima stagione. I primi veri giudizi ci saranno contro il Bari il prossimo 17 agosto ai preliminari di Coppa Italia in quello che sarà a tutti gli effetti il primo impegno ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Una cosa però è apparsa piuttosto chiara: contro l’Arsenal, anche per il livello dell’avversario, abbiamo visto una squadra iper difensiva con un 5-4-1 con il solo Rafael Leao riferimento offensivo e unico senza compiti difensivi, con l’obiettivo di cogliere l’occasione per ogni tipo di ripartenza. Nel frattempo scorre il mercato, e ieri è arrivata l’ufficialità di Estupinan. Tare però lavora anche in ottica futura.

Il Milan pensa già al futuro: il colpo in difesa con la Champions

In questo momento, infatti, non è previsto un investimento per i difensori centrali. Lo si farà, nel caso, soltanto se dovesse uscite qualcuno: il primo obiettivo di Allegri e di Tare era Giovanni Leoni del Parma, difensore già di grande affidamento ma con un potenziale ancor più grande, il problema è che i ducali chiedono dai 30 milioni in su. Sarebbe stato più semplice con la cessione di Thiaw al Como, ma l’affare è saltato per volontà del giocatore.

Quattro centrali ci sono e per una stagione con solo il campionato si possono considerare a sufficienza. A questi si può aggiungere anche Davide Bartesaghi se Allegri dovesse decidere di passare a tre in difesa, con il ragazzo ex Primavera perfetto come braccetto di sinistra, ruolo occupato anche con Oddo con il Milan Futuro. Per l’anno prossimo, invece, con Champions acquisita, si dovrà pensare per forza di cose ad un rinforzo importante per quel ruolo. Uno dei profili più apprezzati da Allegri e da Tare è Pietro Comuzzo della Fiorentina, che a gennaio scorso sembrava ad un passo dal Napoli ma poi è rimasto. I viola adesso vogliono tenerselo stretto, ma con un’altra stagione non sarà semplice poi convincerlo a restare di fronte a certe offerte. Il Milan ci potrà pensare, ma servono 30 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.