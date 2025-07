Nuova offerta decisiva: il Milan chiude il colpo da 40 milioni

La svolta sta per arrivare, il Milan è ad un passo dal chiudere il colpo da 40 milioni: fatta una nuova offerta, i dettagli

Il Milan è ad un passo da un acquisto da 40 milioni. Siamo giunti alla fine di luglio e finora la società ha annunciato quattro acquisti: il primo è stato Samuele Ricci, una trattativa impostata da moltissimi mesi e soltanto chiusa durante il mese di giugno, poi sono arrivati Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid e Terracciano per sostituire Sportiello e diventare il nuovo secondo di Mike Maignan.

A questi, nelle ultimissime ore, si è aggiunto Pervis Estupinan, l’erede di Theo Hernandez: l’ecuadoregno ha raggiunto la squadra al ritiro ad Hong Kong dove domenica il Milan giocherà la seconda amichevole contro il Liverpool, ancora alle 13:30, dopo aver perso a Singapore contro l’Arsenal mercoledì. E adesso, stando alle ultime indiscrezioni, siamo davvero vicini alla chiusura di un altro acquisto, il quinto di questa sessione, e anche il più atteso: dopo oltre 40 giorni di trattative, il Milan sta per completare l’operazione Ardon Jashari.

Colpo Jashari, finalmente ci siamo: svolta in arrivo

Il Milan ha fatto un’offerta al Club Brugge molto tempo fa da 32 milioni di parte fissa più bonus. Una cifra che non ha mai convinto i belgi, convinti che il valore del giocatore fosse più alto. La richiesta è sempre stata di 40 milioni totali, ma la società rossonera non si è mai avvicinata fino ad oggi a quella cifra. Piuttosto, ha sperato nella volontà del giocatore, che ha spinto fin dal primo momento per andare al Milan con atteggiamenti anche poco professionali nei confronti della squadra con cui ha un regolare contratto.

Jashari non si è presentato il giorno del ritiro, non si è fatto fotografare con la squadra, ha saltato la Supercoppa e tutte le varie amichevoli. Insomma, lui e il suo entourage hanno spinto fortissimo per il trasferimento creando anche un bel po’ di tensione fra le parti, con tanto di Vanaken, capitano della squadra, a parlare pubblicamente della situazione. Tensione che non ha smosso di un millimetro la posizione del Club Brugge, che sembrava disposto a tenerlo anche fuori rosa pur di ricevere l’offerta che ritiene adeguata.

A quanto pare, come scrive la Gazzetta dello Sport, alla fine sembrano aver vinto loro: il Milan, infatti, è pronto ad aumentare l’offerta a 35 milioni di parte fissa riducendo però i bonus, così da arrivare ad una somma intorno ai 40 milioni e accontentare i belgi. L’accelerata è arrivata in queste ore: in giornata potrebbe arrivare il via libera e chiudere finalmente questa lunghissima telenovela che ci ha ricordato e non poco la vicenda De Ketelaere, ma questa è stata ancora più assurda.