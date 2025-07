Gatta da pelare per Allegri, gelo dopo l’Arsenal: deve cambiargli ruolo

Non ha convinto la prestazione del giocatore contro l’Arsenal, Allegri dovrà trovargli un altro ruolo. I dettagli

L’amichevole contro l’Arsenal a Singapore ha dato le prime impressioni sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Non conta il risultato a questo punto della preparazione: i Gunners sono una squadra molto più forte (semifinalista della scorsa Champions League) e più avanti nel lavoro estivo considerando che la Premier League inizia un po’ prima della Serie A. Inoltre, il Milan è una squadra fortemente rimaneggiata, non per le assenze ma per le cessioni e i mancati acquisti.

Estupinan è il quattro affare in entrata dopo Ricci, Modric e Terracciano: è già in volo per Hong Kong per raggiungere la squadra alla seconda tappa del Pre Season Tour, dove sabato il Milan giocherà contro il Liverpool. Molto probabilmente rivedremo lo stesso atteggiamento tattico visto con l’Arsenal: non c’è da stupirsi perché Allegri lo conosciamo e questo è il suo modo di allenare, ma alcune prestazioni dei singoli non hanno convinto molto.

Loftus-Cheek non ha convinto, ecco cosa può cambiare

Allegri ha schierato il Milan con un 5-4-1. A centrocampo, Ruben Loftus-Cheek aveva il compito di ricoprire la fascia di destra per dare man forte a Saelemaekers in fase di non possesso e di spingere in ripartenza quando possibile. L’inglese ha avuto anche delle buone possibilità di andare verso la porta avversaria palla al piede, ma non ha inciso granché. Le caratteristiche dell’ex Chelsea sono giuste per le idee di Allegri, ma bisognerà lavorare molto su tanti aspetti.

Prima di tutto, ci si aspetta da lui un po’ di continuità dal punto di vista fisico. L’aveva avuta durante la prima stagione con Stefano Pioli, e anche con un ottimo rendimento: per numero di gol, è stata quella senza ombra di dubbio la sua miglior annata in carriera. Poi però l’anno scorso ha avuto continuamente problemi, sia di adattamento al calcio di Fonseca che fisico, con continui problemi fisici. Adesso sta bene e ha fatto finora una buona preparazione, ma da lui ci si aspetta qualcosa in più in un sistema che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche. Vedremo se Allegri lo confermerà in quel ruolo o se cambierà qualcosa. Se, a mercato finito, si dovesse passare alla difesa a quattro e al centrocampo a tre, lui potrà essere un’ottima mezzala, come ha fatto per anni al Chelsea.