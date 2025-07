Okafor in prestito: colpo in Serie A, addio Milan

Le ultimissime notizie relative all’attaccante svizzero. Ecco dove può andare a giocare, l’ex Salisburgo: il punto della situazione

E’ tempo di fare le valigie per Noah Okafor. L’attaccante svizzero, dopo il prestito al Napoli senza grandi soddisfazioni, è pronto a salutare nuovamente il Milan per approdare in un’altra squadra. Il giocatore piace in Germania, ma c’è la possibilità concreta di vederlo ancora in Serie A.

Sono state diversi I club a chiedere informazione per l’ex Salisburgo, che viene valutato sui 12 milioni di euro. La richiesta del Milan è trattabile e può essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto. Ci sta pensando la Fiorentina di Stefano Pioli, ma ad aver mosso passi concreti è il Bologna di Vincenzo Italiano.

I rapporti tra i rossoblu e i rossoneri sono davvero ottimi come testimoniano diversi affarsi recenti. Il Milan ha di fatto ottenuto la possibilità di incassare una cifra attorno agli otto milioni di euro da Tommaso Pobega. Il Diavolo vuole incassare maggiori garanzie sul riscatto dell’attaccante. Si sta così lavorando alle clausole che permetterà al Milan di incassare la cifra prefissata una volta che il calciatore avrà raggiunto determinati obiettivi

Calciomercato Milan, non solo Okafor: la lunga lista dei partenti, Tare a lavoro

Igli Tare in questi giorni è davvero scatenato. Ha piazzato Tommaso Pobega, ma anche Lorenzo Colombo, passato al Genoa in prestito con diritto/obbligo di riscatto, per una decina di milioni. Tutto fatto anche per Emerson Royal per qualcosa meno di dieci milioni.

Il prossimo, verosimilmente, a fare le valigie sarà Noah Okafor, ma la lista dei calciatori con la valigia in mano continua ad essere importante. Poi ci sarà spazio mer Ismael Bennacer, che continua a piacere al Marsiglia. I francesi non vanno oltre al prestito. L’algerino è atteso dunque in Arabia Saudita. Affare, anche questo, che può decollare per una decina di milioni.

Ci sarà inoltre da piazzare Yacine Adli. Il francese ha rispedito al mittente proposte importanti provenienti dal Qatar e dalla Russia. Il mondo arabo può aspettare: ha voglia di giocare in un campionato competitivo. Restare in Serie A è così una priorità. Attenzione, dunque, al Torino che in questo momento è avanti rispetto al Sassuolo. La valutazione dell’ex Bordeaux non si discosta di molto rispetto a quella dei calciatori citati.