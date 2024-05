Ceballos, niente Milan: ha già l’accordo con un’altra squadra

Dani Ceballos era nel mirino del Milan: il centrocampista spagnolo ha però deciso il suo futuro, giocherà nella rivale

L’allenatore è la priorità per il Milan: ingaggiato il nuovo tecnico potrà finalmente decollare il mercato rossonero. La sostituzione di Giroud è di fatto una necessità per i rossoneri che dovranno investire gran parte del budget per la punta. Coperto quel vuoto, la dirigenza rossonera provvederà a sistemare anche la difesa, un vero e proprio tallone d’Achille come emerso anche nel corso di questa stagione.

Un puntello per ogni reparto, incluso il centrocampo che numericamente dovrà essere rinfoltito per dare qualche alternativa in più al prossimo tecnico che siederà sulla panchina rossonera. Reijnder e Loftus-Cheek si sono rivelati due tra i migliori acquisti della scorsa estate – al pari di Pulisic – ma l’inglese e l’olandese da soli non possono essere gli unici calciatori per a mediana: servono rinforzi di qualità in grado di non far rimpiangere i titolari quando assenti o non disponibili.

Tra gli obiettivi individuati dal club rossonero c’è il nome di Dani Ceballos: il centrocmpista del Real Madrid ha la giusta esperienza internazionale per aver vestito la maglia dell’Arsenal e soprattutto è in grado di giocare in più ruoli nella zona mediana.

Ceballos via dal Real ma non da Madrid

Davanti alla difesa, come mezzala in un centrocampo a tre ma anche regista oppure trequartista: buono per tutte le occasioni il centrocampista classe ’96 che nel mese di giugno lascerà le merengues. In questa stagione appena 22 presenze totali, di cui 15 spezzoni in Liga.

Troppo poco per Ceballos che nel Real Madrid è alle spalle di Valverde, Modric, Kroos, Tchouameni e Camavinga: di fatto Ancelotti gli preferisce tutti gli altri centrocampisti della rosa ed i minuti accumulati ne sono la prova evidente.

Ecco perché ha già comunicato la sua intenzione di lasciare le merengues a fine stagione, magari con la vittoria della Champions League considerato come sia ancora in corsa per la conquista della finale. Il Milan, che già seguiva da tempo il centrocampista, si è messo sulle sue tracce ma lo spagnolo sembra aver altre idee per il futuro.

Come afferma El Desmarque, infatti, Ceballos è già in parola con l’Atletico Madrid: resterà, quindi, nella Liga e soprattutto nella Capitale, cambiando soltanto sponda del Manzanarre. Una beffa per il Milan, considerato come Ceballos rispettava tutti i requisiti della casa rossonera: giovane, nel pieno della maturità calcistica ma anche economico, considerao come doveva essere elargito soltanto l’ingaggio.