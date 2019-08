“Correa resta qui”. A gran sorpresa, è questo il messaggio giunto da Madrid nelle ultime ore nel pieno delle trattative col Milan. Muro reale o bluff? Le ultime

“Correa resta”. Colpo di scena sull’asse Milan-Atlético Madrid. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo il messaggio pervenuto all’improvviso dalla capitale spagnola nel pieno delle trattative per l’argentino.

Tutto d’un tratto, Correa sarebbe diventato utile al progetto di Diego Simeone e tanto da indurre la società a volergli concedere un’altra opportunità.

Atlético, bluff per Correa?

Ma ci sono buone possibilità – aggiunge il quotidiano – che il messaggio inviato sia volutamente fuorviante: i Colchoneros, del resto, hanno già l’accordo per Rodrigo del Valencia, scelto proprio come sostituto dell’argentino, e in generale si sono sempre mostrati aperti alla discussione.

Vero che non hanno mai concesso sconti, ma alla fine un’impalcatura era stata definita: 35 milioni più 5 di bonus in caso di permanenza rossonera di Correa nelle prossime due stagioni e una percentuale di futura rivendita se venisse rivenduto a cifre più alte di quelle d’acquisto. Anche l’Atletico semmai può essere snervato dalla lunghissima trattativa, ormai catalogabile come telenovela.

Che le porte in realtà non siano chiuse – evidenzia la rosea – lo dimostra anche il fatto che i contatti sono comunque proseguiti e proseguiranno ancora, col Milan che si mostra un po’ meno ottimista adesso ma per nulla intenzionato a cedere.

Extra budget in attesa di André Silva

Bisogna però fare in fretta, e non solo perché lo impongono i tempi di mercato: la mediazione è durata anche troppo, la società ha da tempo l’accordo col calciatore e ora serve lo strappo decisivo per non compromettere davvero l’esito dell’affare.

Anche perché il club può sfruttare l’extra budget che la proprietà è disposta a mettere a disposizione per il nuovo attaccante. Nel frattempo, però, il Milan reinvestirebbe volentieri i soldi derivati dalla cessione di un altro dei suoi giocatori: André Silva.

Non corrisponde a verità il rifiuto del giocatore per le destinazioni che sembravano prospettarsi: per la società è un professionista corretto e disponibile. La verità, piuttosto, è che l’offerta adeguata non è mai arrivata.

