Il Milan riallaccia i contatti per il brasiliano Everton. L’affare col Gremio è molto difficile per motivi economici e burocratici. Demiral invece dipende da Rugani.

Il Milan lavora in questi ultimi giorni di calciomercato per completare la rosa. C’è il solito Angel Correa in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, ma resta un’operazione molto difficile.

L’affare si è bloccato a causa della mancata cessione di André Silva al Monaco. In quel caso, la società rossonera avrebbe sborsato i 50 milioni richiesti dall’Atletico Madrid per prendere Correa. Ma il portoghese non è più andato nel Principato e il Milan per forza di cose ha dovuto abbassare l’offerta ai Colchoneros a 40 milioni. Cifra che però la squadra spagnola non ha ancora accettato. Il Diavolo aspetta che l’Atletico gli vada in contro.

L’alternativa a Correa è Everton

Ma c’è un’alternativa? Sì, secondo Gianluca Di Marzio. E si tratta del solito Everton, trattato a lungo da Leonardo negli scorsi mesi. Ci sono stati dei contatti ma anche in questo caso parliamo di una trattativa difficilissima: il Gremio chiede 40 milioni e per varie questioni burocratiche non ci sarebbero i tempi tecnici per chiudere. I rossoneri tengono aperta questa porta, ma è quasi impossibile.

Infine il giornalista di Sky Sport ha chiarito la situazione Merih Demiral. Il Milan è la prima opzione nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di cedere il turco. Di Marzio l’ha definito “una spesa extra” di circa 35 milioni. Ma è un’operazione che dipende da Rugani e il suo passaggio alla Roma. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Di certo non è una priorità.

Il Milan è al completo in difesa con l’arrivo di Léo Duarte, preso dal Flamengo poche settimane fa per 11 milioni circa. Un acquisto di Demiral a 35 milioni sarebbe davvero difficile da comprendere visto che in quel reparto la rosa non ha urgenze. Evidentemente considerato il turco un fenomeno del ruolo e vogliono prenderlo ad ogni costo. Ma attenzione perché questa potrebbe essere una semplice mossa mediatica per mettere pressione alla Roma per Rugani.

