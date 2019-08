Il Milan sta finalmente definendo una cessione in questi giorni. Già nel pomeriggio vi abbiamo raccontato che l’asse col Torino per Diego Laxalt è molto caldo. Adesso Gianluca Di Marzio dà l’affare praticamente per fatto.

Secondo il giornalista di Sky Sport, esperto di calciomercato, la società granata avrebbe trovato l’accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso (1 milioni) e diritto di riscatto (14 milioni circa). Il Toro pagherà per intero l’ingaggio del giocatore che è di 1,5 milioni. Si chiuderà definitivamente in settimana dopo l’impegno in Europa League in Inghilterra con il Wolverhampton.

Il Milan si libera così di un altro esubero dopo la risoluzione di Ivan Strinic. Restano così soltanto Theo Hernandez, che sarà il titolare non appena rientrerà dall’infortunio, e Ricardo Rodriguez, titolare in questo periodo di assenza del nuovo arrivato. Laxalt non è mai stato considerato all’interno del progetto tecnico del nuovo allenatore.

La formula sicuramente non soddisfa a pieno il Milan. Che invece chiedeva almeno l’obbligo di riscatto. Adesso c’è il solito rischio, se non dovesse convincere il Torino, di ritrovarselo in rosa l’anno prossimo e dover nuovamente lavorare per piazzarlo altrove. Speriamo invece che con Mazzarri possa imporsi e guadagnarsi il riscatto.

