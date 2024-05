Milan-Lopetegui, salta tutto? “Passo indietro di Cardinale”

Cambia lo scenario per la panchina del Milan. Il club rossonero starebbe facendo valutazioni diverse nelle ultime ore, con grande sorpresa.

Non si parla d’altro ormai in casa Milan che del prossimo allenatore che siederà sulla panchina rossonera. Ormai l’avventura di Stefano Pioli è al capolinea e si attende solo la fine del campionato per decretare l’addio del tecnico, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2025.

La questione allenatore fa discutere molto, soprattutto per i rumors recenti che sembrano mettere in pole Julen Lopetegui. Il basco 58enne, senza contratto attualmente, sarebbe la prima scelta della dirigenza milanista. Il suo gioco offensivo, la capacità di far crescere i giovani talenti ed il piglio da leader internazionale avrebbero convinto tutti.

Non però i tifosi rossoneri, che hanno cominciato una campagna sui social chiamata ‘NOPetegui‘, parafrasando il nome dell’allenatore spagnolo. I fan del Milan preferirebbero un profilo più conosciuto, prestigioso e già noto in ambito italiano (Antonio Conte su tutti), per questo si starebbero schierando in massa contro l’ingaggio dell’ex Porto, Real e Siviglia.

Cardinale cambia idea: salta Lopetegui?

Incredibile ma vero quello che sta succedendo in queste ore a Casa Milan, almeno secondo la ricostruzione di Matteo Moretto. Proprio il giornalista italiano aveva rivelato per primo la candidatura di Lopetegui ed il fatto che avesse la preferenza assoluta di tutta la dirigenza. Persino Zlatan Ibrahimovic si era convinto a votare per l’ingaggio dello spagnolo.

Eppure il patron Gerry Cardinale è rimasto colpito, sensibile dalle proteste dei tifosi, dopo gli attestati negativi nei confronti di Lopetegui. Per questo motivo il tycoon statunitense sarebbe pronto a fare un passo indietro, nonostante fosse stato a sua volta convinto riguardo alla scelta di questo allenatore.

Cambia tutto dunque per la panchina Milan. Lopetegui rischia di perdere quota, con lo spagnolo che aveva messo in stand-by altre offerte (in particolare dal West Ham) per puntare tutto sul Milan, mentre ora si ritrova in uno stato di impasse inaspettato. Stando a quanto scrive Moretto, il cambio di rotta della proprietà non sarebbe stato condiviso da tutto il board rossonero.

Il giornalista di Relevo afferma poi che quindi sono in corso altre valutazioni per la panchina, ma al momento non sembrerebbe esserci una trattativa concreta e nel vivo. In attesa di prossimi sviluppi, arrivano quindi conferme sulla forte influenza dei tifosi in merito al dietrofront di Lopetegui.