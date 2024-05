Milan, caccia al nuovo Kessie: tre nomi sul taccuino di Moncada

Il Milan vuole un centrocampista con caratteristiche simili a quelle dell’ivoriano, che ha lasciato un vuoto nella mediana rossonera.

Uno dei motivi per cui il Milan non ha mantenuto gli equilibri e la solidità fisica e tattica dopo lo Scudetto vinto due anni fa riguarda il centrocampo. Infatti, al termine di quella trionfale stagione, Stefano Pioli ha perso un elemento fondamentale per il suo schema.

Parliamo di Franck Kessie, l’ivoriano classe ’96 che per anni è stato punto fermo della formazione milanista, crescendo fino a diventare un vero e proprio leader del centrocampo. Kessie ha scelto però di svincolarsi dal Milan al termine della stagione 2021-2022, volando verso Barcellona e lasciando un vuoto rilevante.

Il Milan finora non ha mai trovato un calciatore con le sue stesse caratteristiche. Un box-to-box capace di essere determinante sia davanti alla difesa sia in proiezione offensiva. Tutti i mediani giunti successivamente a Milanello, da Adli e Vranckx fino a Reijnders e Musah, hanno dimostrato di non avere le medesime qualità di Kessie.

Non solo Fofana: i nomi per rinforzare il centrocampo

Nell’estate 2024, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, il Milan vuole colmare questo vuoto. Ovvero ingaggiare un centrocampista completo, dall’importante fisicità e dal senso tattico elevato, che possa finalmente rappresentare l’erede di Kessie in mezzo al campo.

Come scrive Tuttosport, il capo osservatore Geoffrey Moncada starebbe lavorando su tre profili. Il primo è già noto: Youssouf Fofana, mediano francese del Monaco, già sondato ed apprezzato dal Milan. Un calciatore difensivo ma con le qualità giuste per completare il reparto, senza dimenticare il contratto in scadenza nel giugno 2025. Fofana resta un obiettivo più che probabile.

Al francese si unisce la candidatura del giovane Renato Veiga. Portoghese classe 2003, scuola Sporting ma esploso nelle fila del Basilea. Un talento di piede mancino, che nella sua giovane carriera ha giocato anche da difensore centrale e terzino sinistro. Ma da centrocampista difensivo ha trovato la posizione ideale, potendo sfruttare il buon piede e la fisicità elevata.

Infine un vecchio pallino che può tornare di moda. Sofyan Ambrabat, centrocampista tuttofare di origine marocchina, può tornare in auge per la sua particolare situazione. Il prestito al Manchester United non ha dato buoni frutti e gli inglesi hanno deciso di non riscattarlo. La Fiorentina, proprietaria del cartellino, difficilmente lo tratterrà ed è pronta a cederlo al miglior offerente. Il Milan resta interessato alle qualità tattiche e muscolari del 27enne.