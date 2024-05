Il Brighton pensa già al dopo De Zerbi: scelto l’eventuale successore

Roberto De Zerbi è uno dei nomi papabili per la panchina del Milan: una mossa del Brighton spiazza tutti, i tifosi sognano

Un sogno, nemmeno poi tanto difficile da realizzare. Il Milan è alla ricerca di un tecnico in vista della prossima stagione: ormai lo sanno anche i muri, saranno queste le ultime settimane di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Il motivo è semplice: la dirigenza, dopo il quinquennio con il tecnico parmigiano, è pronta a chiudere questa esperienza – in bacheca è comunque finito uno scudetto insperato – ed aprire un ciclo con un nuovo allenatore.

Già, ma chi? Il sogno è sempre lui, Roberto De Zerbi. Il tecnico è considerato il miglior profilo italiano emergente, in grado di incantare l’Europa intera con il Brighton, portato in Europa League per la prima volta nella sua storia.

In questa stagione non si è ripetuto ma la rosa non è certo all’altezza delle rivali e per affrontare il doppio impegno. De Zerbi, senza ombra di dubbio, è il nome che metterebbe tutti d’accordo; dirigenza e tifoseria.

Milan, De Zerbi senza alternative? Cresce l’ipotesi rossonera

L’allenatore è una priorità per il Milan e la dirigenza lavora su vari profili. D’altronde la scelta Lopetegui è stata bocciata completamente dalla tifoseria che si è espressa in toni davvero molto duri nei confronti del basco, con tanto di #Nopetegui che ha spopolato sui social.

De Zerbi, invece, sarebbe accolto come il tecnico in grado di realizzare un vero e proprio salto di qualità. E se da un lato è considerato un sogno, visto che ha conquistato l’intera Premier League, dall’alto il Milan potrebbe essere ugualmente un upgrade per lui.

Il Liverpool ha di fatto scelto Slot dal Feyenoord per il post-Klopp ed al momento solo il Chelsea oppure il Manchester United potrebbero dare una panchina a De Zerbi. Tutto da scrivere, invece, ciò che riguarda il Brighton: con il club potrebbe esserci il divorzio, tanto che Steinberg – giornalista del “The Guardian” – ha svelato anche il nome di un possibile successore.

Si tratta di Kieran McKenna dell’Ipswich, profilo molto gradito al club dell’East Sussex. Se sarà divorzio a fine stagione, il Milan potrebbe approfittarne, facendo leva anche sui sentimenti dell’ex centrocampista, molto legato al club rossonero come ammesso in più di un’occasione. I tifosi già sognano il colpo clamoroso.