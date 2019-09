Il giornalista esperto di calciomercato ha dato notizie positive sullo scambio di punte tra Milan ed Eintracht Francoforte nonostante gli ultimi problemi.

Negli ultimissimi minuti i tifosi del Milan sono col fiato sospeso: l’affare che porterebbe Ante Rebic in rossonero è infatti divenuto a serio rischio.

Tutto a causa delle visite mediche non perfette svolte da André Silva: l’attaccante portoghese dovrebbe passare all’Eintracht Francoforte proprio in cambio di Rebic, ma i test fisici del calciatore classe ’95 non convincono il club tedesco e l’intera operazione rischia di frenare.

A dare però notizie positive in tal senso c’ha pensato Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport; pare infatti che il Milan abbia risolto gli ultimi problemi con l’Eintracht e definire l’operazione doppia, visto che Rebic ha già firmato l’accordo che lo legherà ai rossoneri.

Rebic è giunto a Casa Milan e ha firmato il contratto, si attende l’ufficialità da parte del club rossonero. Tutto fatto anche per André Silva all’Eintracht: il mercato tedesco chiude alle ore 18 in punto e in questi minuti diventerà ufficiale il trasferimento del portoghese. Rientrati completamente i dubbi sulle sue condizioni atletiche e fisiche.

Il mercato tedesco chiude alle 18 quindi, dopo aver risolto le ultime problematiche emerse, si sta firmando tutto adesso per #Silva all’@Eintracht giusto in tempo #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 2 settembre 2019

Le parti stanno lavorando dunque molto in fretta, ma c’è assoluta fiducia per questa sorta di scambio di prestiti onerosi con tanto di diritto (o obbligo) di riscatto. Silva andrà a completare l’attacco dell’Eintracht mentre Rebic sarà il nuovo jolly offensivo del Milan di Giampaolo.

