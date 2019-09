Tutte le trattative del Milan di oggi 2 settembre in diretta live. Visite mediche per Rebic, si lavora adesso all’acquisto di Taison dallo Shakhtar. C’è il sì del giocatore.

10.40 – Taison ha una clausola rescissoria di 30 milioni e un contratto in scadenza nel 2021. Secondo la Gazzetta dello Sport, le prime richieste dello Shakhtar sono state ritenute folli dal Milan. Che però vuole provare ad abbassarle.

10.25 – Milan ancora cauto su Rebic: come spiega Peppe Di Stefano a Sky Sport, per chiudere si attende l’ok dalla Germania delle visite mediche di André Silva, che un mese fa non le aveva superate al Monaco.

10.20 – Ospite a Tiki Taka, Van Basten ha promosso l’acquisto di Rebic: “E’ forte, è uno tosto fisicamente, un osso duro“.

10.05 – Secondo la Gazzetta dello Sport, ad André Silva e Rebic è stata data la stessa valutazione.

10.00 – C’è l’offerta ufficiale allo Shakhtar per Taison: il calciatore ha già detto sì al trasferimento.

8.30 – Rebic è alla clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche.

L’ultimo giorno di calciomercato è finalmente arrivato. Oggi, 2 settembre, alle ore 22:00, si chiuderà questa lunga ed estenuante sessione estiva di campagna acquisti. Il Milan è protagonista con la doppia operazione Rebic-André Silva, ma non è finita.

I rossoneri, infatti, sono al lavoro per regalare un ultimo importante tassello a Marco Giampaolo: si tratta di Taison dello Shakhtar. L’offerta c’è, così come la volontà del brasiliano di cambiare aria e trasferirsi in Italia. In questi giorni è stato accostato alla Roma, poi il forte ed insistente inserimento del Milan. Il tempo stringe e la trattativa non è facile, ma Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban vogliono provarci.

Calciomercato Milan, visite mediche per Rebic

Rebic è arrivato a Milano nella serata di ieri e ha rilasciato le sue prime brevi dichiarazioni. Questa mattina si è presentato molto presto alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le consuete visite mediche prima di firmare il contratto a Casa Milan. In giornata, presumibilmente nel pomeriggio, arriverà il comunicato ufficiale da parte del club di via Aldo Rossi.

Rebic arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25-30 milioni dall’Eintracht Francoforte. Contestualmente André Silva fa il percorso inverso e si trasferisce nel club tedesco con la stessa e identica formula, probabilmente a cifre diverse. Il croato, sponsorizzato da Boban, percepirà circa 3 milioni più bonus.

Trattativa nata e finita in un solo pomeriggio. Nel giro di poche ore, nel pomeriggio di domenica, Maldini&co. sono riusciti a chiudere l’affare e a regalare a Giampaolo un buon rinforzo per l’attacco. Ma la dirigenza rossonera non vuole fermarsi qui e punta anche Taison: fornirebbe al Milan esperienza e qualità ad una rosa molto giovane.

Sportitalia – Milan, offerta ufficiale per Taison: c’è il sì del giocatore