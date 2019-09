E’ ormai ufficiale: André Silva passa all’Eintracht Francoforte dopo l’esperienza dello scorso anno in prestito al Siviglia. C’è il comunicato dei teschi.

Dopo una giornata di passione, tra notizie, smentite e crisi improvvise, diventa ufficiale l’addio di André Silva dal Milan.

L’attaccante portoghese è finalmente diventato un calciatore dell’Eintracht Francoforte. Il classe ’95 era volato in Germania per le visite mediche con la società tedesca, che in cambio cederà il croato Ante Rebic al Milan con una sorta di scambio di prestiti onerosi.

Il club tedesco ha comunicato tramite i suoi profili ‘social’ l’acquisto di Silva, con tanto di prime immagini del portoghese con la maglia delle aquile rossonere:

Tinte trocken, alle Papiere da und jetzt voller Fokus auf Schwarze-Weiß-Rot ✍️

Gude, @andrevsilva19 👋🦅#SilvaLining pic.twitter.com/xizB9m9GtP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2 settembre 2019

I rossoneri avevano tremato: nel pomeriggio si era vociferato di problemi seri dopo le visite di André Silva in Germania, per colpa di un tendine ballerino. Poi la risoluzione dei dubbi e nel giro di pochi minuti è arrivato l’ok definitivo per l’intera operazione. Silva proverà a rilanciarsi in Bundesliga dopo aver fallito nelle ultime due stagioni prima in Serie A e poi in Liga spagnola con il Siviglia.

