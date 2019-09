Si è conclusa pochi minuti fa la sessione di calciomercato estiva del 2019. Il Milan è ripartito da zero: nuova dirigenza, nuovo allenatore, nuove idee. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno dovuto lavorare molto per rinforzare la rosa e tenere a bada i conti.

Negli uffici di Casa Milan, infatti, la società ha dovuto fare un meticoloso lavoro dal punto di vista finanziario per far quadrare tutto. Su questo piano, il club ha sfruttato bene i cinque non rinnovi (Montolivo, Bertolacci, José Mauri, Ignazio Abate e Cristian Zapata) più il mancato riscatto di Tiemoué Bakayoko: da questo risparmio è nato il calciomercato Milan, senza dimenticare l’avvicendamento fra André Silva e Ante Rebic.

Acquisti Milan: da Krunic a Rebic

Sono sei gli acquisti del Milan in questa sessione estiva. La dirigenza aveva il duro compito di rinforzare una rosa che, lo scorso anno, ha sfiorato la Champions League per un punto solo. Ma il compito più difficile era trovare giocatori funzionali alle idee del nuovo allenatore, Marco Giampaolo.

C’era bisogno di un centrocampista di qualità e di un metronomo con determinate caratteristiche: scelta ricaduta su Rade Krunic e Ismael Bennacer, entrambi arrivati dall’Empoli. Priorità anche ad un terzino di grande spinta e Maldini, che sul ruolo qualcosa ne sa, ha puntato tutto su Theo Hernandez.

Per completare la difesa, in attesa del rientro di Mattia Caldara sul quale la società punta molto, il Milan a sorpresa ha preso Léo Duarte del Flamengo. Infine doppio colpo per l’attacco: una promessa, Rafael Leao (il più costoso), e un giocatore di forza e personalità, Rebic. Di seguito il tabellone completo.

Rade Krunic dall’Empoli, 8 milioni (stipendio 1,2 milioni)

Theo Hernandez dal Real Madrid, 20 milioni (stipendio 2 milioni)

Ismael Bennacer dall’Empoli, 16 milioni (stipendio 1,5 milioni)

Léo Duarte dal Flamengo, 11 milioni (stipendio 1,2 milioni)

Rafael Leao dal Lille, 25 milioni (stipendio 2 milioni)

Ante Rebic dall’Eintracht, prestito oneroso 5 milioni (stipendio 2,2 milioni)

Cessioni Milan: da Cutrone ad André Silva

Avrebbe voluto fare sicuramente di più la società rossonera in uscita. Tante, troppe difficoltà hanno ostacolato il desiderio di Maldini, Boban e Massara. Nessuno dei giocatori è stato considerato incedibile, ma non sono arrivate le offerte adeguate, tanto da convincere il club a tenerseli.

Un sacrificio però era indispensabile e la scelta è ricaduta su Patrick Cutrone, chiuso da Krzysztof Piatek: operazione a titolo definitivo. Importante uscita anche di Diego Laxalt, purtroppo soltanto in prestito con diritto di riscatto. Infine il “colpo” André Silva, ceduto all’Eintracht nel merito dell’affare Rebic.

Patrick Cutrone al Wolverhampton, 18 milioni

Diego Laxalt al Torino, 500mila prestito oneroso

Stefano Simic all’Hajduk Spalato, 500mila euro

Thiajo Djalò al Lille, 5 milioni

Tommaso Pobega al Podernone, prestito

Alessandro Plizzari al Livorno, prestito

Sinani al Sicula Leonzio, prestito

