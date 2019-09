Rebic ha scelto la maglia numero 18. Ecco la foto pubblicata dal Milan sul proprio profilo Instagram, la prima del croato con la divisa rossonera.

Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. La società rossonera ha ufficializzato questo importante acquisto dall’Eintracht pochi minuti fa. Percorso inverso per André Silva che si trasferisce in Germania.

Entrambi sono stati ceduti con la stessa formula: prestito biennale con diritto di riscatto. Non sono note le cifre, pare che il Diavolo abbia pagato 5 milioni per il prestito oneroso con un’opzione di acquisto intorno ai 20 milioni, ma sono soltanto ipotesi per il momento. Intanto il Milan ha pubblicato la prima foto di Rebic con la maglia rossonera sul proprio profilo Instagram.

Da questa immagine è possibile vedere con chiarezza qual è il numero di maglia scelto da Rebic: si tratta del 18, lasciato libero da Riccardo Montolivo che ha lasciato la società rossonera a giugno per il mancato rinnovo di contratto. Adesso lo indosserà l’attaccante croato, connazionale di Zvonimir Boban e profilo molto interessante.

In attacco può giocare in ogni ruolo: trequartista, seconda punta, prima punta ed esterno. Per questo motivo tornerà molto utile a Marco Giampaolo che, come visto contro il Brescia, preferisce giocatori più mobili rispetto a quelli fisici e di riferimento come Krzysztof Piatek.

Visualizza questo post su Instagram 🇭🇷 @anterebic is Rossonero 🔴⚫ #ForzaMilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 2 Set 2019 alle ore 11:37 PDT

