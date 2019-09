Calciomercato Milan: il club rossonero non voleva fermarsi ad Ante Rebic per l’attacco, ha effettuato anche un tentativo per Taison dello Shakhtar Donetsk.

Il Milan nelle scorse ore ha chiuso per l’arrivo di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte. E’ il croato il rinforzo per l’attacco di Marco Giampaolo. Nell’ambito di tale operazione, André Silva si è trasferito in Germania. Due affari in prestito con diritto di riscatto.

Ma stando alle indiscrezioni rivelate da Sky Sport, la dirigenza rossonera avrebbe voluto prendere un ulteriore innesto nel reparto offensivo. Si tratta di Taison, 31enne brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Era lui l’obiettivo messo nel mirino per migliorare ulteriormente l’attacco.

Tuttavia, la trattativa è ormai saltata definitivamente. Il giornalista Luca Marchetti ha spiegato che il Milan ha fatto un tentativo concreto per il giocatore. L’idea era quella di prenderlo a titolo definitivo. Lo Shakhtar Donetsk aveva chiesto inizialmente il pagamento della clausola da 30 milioni di euro, cifra che il Diavolo non intendeva pagare vista l’età del brasiliano.

Il club ucraino non voleva vendere, però ha dato una apertura sul prezzo rivedendolo al ribasso: circa 25 milioni. Ma i rossoneri non potevano andare oltre una certa cifra e l’idea Taison non si è poi trasformata in un acquisto concreto. C’era la volontà di prendere un altro innesto offensivo dopo Rebic, tuttavia i negoziati con lo Shakhtar si sono poi interrotti. Il calciomercato in entrata del Milan dovrebbe essere terminato. Vedremo se entro le 22 ci sarà qualche colpo di scena.

