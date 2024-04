“Si libera a parametro zero”: Milan, che colpo per la difesa

Il Milan potrebbe ingaggiare un difensore a parametro zero per la sua retroguardia: il centrale lascerà il suo club di appartenenza ma attenzione alle avversarie

Il Milan a caccia di rinforzi. In vista della prossima stagione sono diverse le casella da riempire, ad iniziare da quella relativa all’allenatore: sono differenti i nomi sul tavolo, con la dirigenza che appare divisa sui nomi dei profili. Sfumato quasi definitivamente Lopetegui, destinato alla Premier League, il senior advisor del club, Zlatan Ibrahimovic, spingerebbe per Antonio Conte, di certo una garanzia.

Non solo il salentino, però, perché è sempre vivo il sogno De Zerbi senza dimenticare come restino valide anche le ipotesi estere, da quella suggestiva relativa a Marcelo Gallardo fino a Mark Van Bommel, opzione pure caldeggiata da Ibra senza dimenticare Francesco Farioli, tecnico del Nizza dei miracoli.

Solo dopo aver deciso il nome del nuovo tecnico potrà decollare la campagna acquisi. Due, però, le priorità del club rossonero: un bomber da 20 gol a stagione, considerato come Olivier Giroud andrà via, ed un difensore che possa rinforzare il reparto arretrato, in questa stagione la vera lacuna del club.

Milan, Adarabioyo si libera a parametro zero

E stando alle informazioni che arrivano da Fabrio Romano, il colpo del Milan potrebbe essere a parametro zero. Uno dei calciatori seguiti con maggiore interesse dal club rossonero, infatti, ha annunciato il suo a parametro zero a fine stagione.

Si tratta di Tosin Adarabioyo, centrale del Fulham che ha già comunicato al club londinese il suo addio al termine della stagione. Classe ’97, un gigante di 196 centimetri che può agire sia sul centro-destra che sul centro-sinistra in una difesa a quattro, Adarabioyo in questa stagione ha disputato 20 presenze in Premier League – oltre 1.600′ giocati – con due reti all’attivo.

Insomma, un titolare inamovibile del Fulham dove ha dimostrato tutte le sue capacità, tanto da attirare diversi club. E la scelta di lasciare il club a parametro zero potrà permettere al centrale di strappare il miglior contratto possibile per il prosieguo della sua carriera.

Ecco perché il Milan è chiamato a chiudere in fretta l’accordo, proprio per impedire che rivali con maggiori disponibilità economiche gli possano soffiare il calciatore. Nazionale inglese – sebbene non abbia mai debuttato nella selezione maggiore fermandosi fino all’Under 19 – potrebbe formare insieme a Tomori una coppia tutta british anche se Adarabioyo è in possesso anche del passaporto nigeriano.