Milan, sfuma la cessione: rifiutato il super stipendio

Un giocatore rossonero ha deciso di respingere una ricca proposta, al momento rimane a Milano: convincerà Allegri?

Il calciomercato del Milan è un po’ impantanato in questo momento. Tra entrate e uscite ci sono delle situazioni che non si stanno ancora sbloccando. Igli Tare spera di riuscire ad avere un’accelerata decisa entro il weekend.

In entrata il caso che desta più apprensione è quello inerente Ardon Jashari, per il quale sono stati offerti 32,5 milioni di euro più bonus. Igli Tare è stato chiaro: i rossoneri hanno fatto uno sforzo economico importante, ora sta al Club Bruges dare una risposta. Risposta che era attesa nei primi giorni della settimana e che non è arrivata, creando quindi nervosismo nell’ambiente milanista.

Milan, niente addio: respinge la ricca proposta

In uscita il Milan aveva concordato con il Como la vendita di Malick Thiaw per circa 25 milioni di euro. Dopo averne spesi circa 9 per comprarlo dallo Schalke 04 nel mercato estivo 2022, una discreta plusvalenza da iscrivere a bilancio.

Se tra i club era tutto definito, invece mancava il sì del giocatore al trasferimento. Dopo un po’ di riflessioni, il difensore tedesco ha deciso di rifiutare. Come confermato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il Como gli aveva proposto un contratto da quasi 4 milioni di euro netti a stagione.

Nonostante i tanti soldi messi sul tavolo e il progetto ambizioso esposto, Thiaw ha preferito dire no al club lariano. Per il Milan rimane cedibile, ma il calciatore sembra preferire il ritorno in Bundesliga oppure un’esperienza in Premier League. In alternativa, resterebbe per convincere Massimiliano Allegri. Durante la preparazione estiva darà il massimo per farsi confermare.

Thiaw non è stato tra i peggiori della scorsa stagione, potrebbe essere una risorsa utile al progetto Milan. Vedremo se sarà destinato a rimanere oppure se si concretizzerà la sua cessione nelle prossime settimane.

Da ricordare che Milan e Como hanno discusso anche di Alvaro Morata e che hanno trovato un accordo per il trasferimento dell’attaccante spagnolo. Manca il via libera del Galatasaray, al quale è stato ceduto in prestito con un contratto fino a gennaio 2026, estendibile di altri sei mesi.

Il club turco sta cercando di assicurarsi la conferma di Victor Osimhen, forse una volta definita questa operazione col Napoli darà l’ok per liberare Morata. L’ex di Real e Atletico Madrid non vede l’ora di unirsi alla squadra di Cesc Fabregas.