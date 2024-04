Milan, si complica tutto: irruzione del Real Madrid, vogliono chiudere

Brutte notizie per il Milan nella corsa al giocatore. Si è inserito prepotentemente il Real Madrid, che vuole chiudere quanto prima per il gioiello della difesa.

Mai come in questa stagione il Milan aveva avuto così tanti problemi in difesa. Non soltanto gli infortuni che hanno decimato il reparto; il Diavolo è fragile anche con i titolari schierati nella sua retroguardia. Il dato sui gol subiti è straziante: sono 39, nonostante il secondo posto in classifica. È chiaro che in vista della prossima stagione qualcosa andrà nettamente migliorato. L’allenatore? Anche, certamente. Ma non soltanto. L’organico stesso andrà ritoccato, e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già cominciato a muoversi in tal senso.

Alessandro Buongiorno è il grande obiettivo dell’estate, con il Torino che chiede però 40 milioni di euro per lasciarlo partire. L’italiano è il primo della lista dei desideri, ma non c’è soltanto lui. Ricordiamo intanto che a fine stagione dovrebbe salutare Simon Kjaer, che ormai 34enne e non integro fisicamente da ormai troppo tempo è considerato più un esubero della rosa rossonera. C’è bisogno di rinnovamento.

Il Milan, per questo, sta perlustrando il mercato dei difensori, soprattutto profili giovani ma di grandissima prospettiva. Uno piaceva in particolare a Geoffrey Moncada, ma la concorrenza si è presto fatta foltissima. Il Real Madrid, in particolare, ha fatto irruzione nella corsa al 19enne ed è pronto a chiudere.

Milan, sfuma la pista del Valencia? Perez in pressing

Il Real Madrid di Florentino Perez è concentratissimo nella ricerca di rinforzi per la difesa. I motivi sono chiari e fanno riferimento innanzitutto all’addio a giugno di Nacho Fernandez, il quale lascerà la capitale spagnola a parametro zero. Ormai, il difensore pare aver preso tale decisione. Poi, Perez dovrà far capo ai recuperi complicati dai gravi infortuni di Eder Militao e David Alaba. Insomma, servono quanto prima rinforzi per presentarsi alla prossima stagione ancora più forti.

DI recente è circolata voce che il Real Madrid stia guardando in casa Milan per la sua retroguardia, e in particolare a Malick Thiaw. Ma dalla Spagna fanno sapere che l’obiettivo numero uno di Florentino Perez è un altro, che però piace enormemente anche al Milan. Si tratta di Christian Mosquera, centrale di difesa (ma anche terzino destro all’occorrenza) di 19 anni che milita al Valencia. Nonostante la giovane età, sembra un veterano l’ispanico-colombiano asserendo un titolare indiscusso della formazione di Liga.

Secondo fichajes.net, il Real Madrid è pronto a fare pazzie per Mosquera. Ed è scontato che per il Milan sarà forse impossibile duellare nel mercato con i blancos. A Valencia, il giovane difensore è considerato un incedibile, ma secondo la fonte, una ricca offerta del Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavolo. Florentino Perez è pronto all’assalto e beffare il Milan.