Il mondo dello sport col fiato sospeso: preoccupazione Zanardi

Aumenta la preoccupazione per le condizioni di salute di Alex Zanardi: tifosi e tutto il mondo dello sport con il fiato sospeso

Gli attuali idoli dei tifosi della Formula 1 sono Max Verstappen, Lewis Hamilton e i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Campioni, assi del volante che comunque non hanno preso il posto nel cuore degli appassionati italiani di Alex Zanardi, una leggenda del motorsport segnata da un tragico destino.

Il campione bolognese è alle prese con la corsa più difficile della sua vita, le conseguenze del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto, il 19 giugno del 2020, mentre era impegnato in una gara a scopo benefico alla guida della sua handbike.

Da allora la famiglia di Alex Zanardi ha eretto una barriera protettiva attorno alle sue condizioni di salute. Una scelta comprensibile e condivisibile quella di proteggere la privacy di chi sta lottando con tutte le sue forze per ritornare – è la speranza di tutti – a essere quello che era prima dei drammatico incidente che ha lo fatto entrare in un tunnel di cui purtroppo ancora non vede l’uscita.

Un silenzio che, però, alimenta la preoccupazione dei tantissimi fan del driver ‘dei due mondi’ (nel 1997 e nel 1998 si è laureato campione Cart, l’attuale Champ Cart, il principale circuito di gare per monoposto degli Usa). Ebbene, che cosa si sa delle attuali condizioni di Alex Zanardi?

Alex Zanardi, ecco quali sono le sue condizioni di salute

Gioie e dolori nella vita di Alex Zanardi che nel 1979, quando aveva appena 13 anni, ha perso per un incidente stradale la sorella Cristina. Un grave lutto che ha fatto da tragica anteprima al primo ‘buco nero’ della sua esistenza, il drammatico incidente al Lausitzring (ora EuroSpeedway Lausitz) quando dopo un testacoda la sua monoposto venne centrata in pieno da quella di Alex Tagliani provocandogli l’amputazione degli arti inferiori.

Poi, come ricordato, il violento impatto contro un camion a Pienza, in provincia di Siena, con la conseguente via crucis di ricoveri – dal Policlinico “Le Scotte” di Siena all’Unità gravi cerebrolesioni del “San Bartolo” di Vicenza passando per “Villa Beretta” e per il “San Raffaele” di Milano – e di interventi chirurgici, circa una decina nel soltanto primo anno e mezzo.

Solo alla vigilia di Natale del 2021 è ritornato a casa per poi iniziare, il 7 gennaio del 2022, un percorso di cura presso il Centro Iperbarico di Ravenna. Ma ora come sta? A rivelare le sue condizioni di salute è stato il figlio Niccolò nell’intervista concessa poco tempo fa a “La Repubblica”: “Come sta? Non lo sappiamo. È sempre lì. Nessuna novità, niente di niente. Siamo anche un po’ stressati per questo, non ci sono grandi cambiamenti. Noi non perdiamo le speranze, la fibra è buona”.

Anche tutti i suoi tifosi non perdono la speranza perché Alex Zanardi è un campione di resilienza dal momento che ha saputo rialzarsi ogni volta che la vita lo ha mandato al tappeto e pertanto, ne siamo certi, vincerà anche questa sfida.