Per il basket italiano arriva una pessima notizia: ansia Olimpiadi

Brutte notizie per Gianmarco Pozzecco e per la sua nazionale. L’Italia non è stata fortunata proprio in vista delle Olimpiadi

L’Italbasket è pronta a partire per Parigi, dove si giocheranno i prossimi Giochi Olimpici, ma prima dovrà superare il torneo di qualificazione preolimpico. Non sarà facile per gli azzurri, inseriti nel girone con Porto Rico e Bahrain. Nell’altro girone c’è lo spauracchio della Lituania, quindi gli azzurri dovranno mettere in atto una vera e propria impresa per presentarsi a Parigi il prossimo 26 luglio.

Il torneo preolimpico si giocherà dal 2 al 7 luglio. Le due vincenti del primo girone si affronteranno in semifinale e finale e soltanto una squadra strapperà il pass per la capitale francese. Che la Lituania potesse essere un avversario duro si sapeva, ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia che riguarda Porto Rico. La nazionale caraibica ha naturalizzato uno dei giocatori più forti dell’ultima Eurolega e quest’ultimo scenderà in campo proprio contro gli azzurri nel torneo di San Juan.

Olimpiadi: Porto Rico naturalizza Markus Howard, capocannoniere dell’Eurolega

Porto Rico ha annunciato di aver naturalizzato Markus Howard, miglior marcatore della regular season dell’ultima Eurolega, con una media di quasi venti punti a partita. Howard ha ricevuto la nazionalità portoricana proprio qualche settimana prima del torneo preolimpico di San Juan, nel corso del quale Porto Rico dovrà affrontare anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco, alle prese con gli infortuni di Gabriele Procida, Matteo Spagnolo e le precarie condizioni della stella Simone Fontecchio.

Markus Howard gioca nel club spagnolo del Baskonia e sarà uno dei giocatori più interessanti del torneo preolimpico, insieme a Sabonis e Valanciunas della Lituania. Un avversario in più per l’Italia, già sfavorita in questo torneo. Gli azzurri dovranno compiere un’impresa per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi e questa volta Pozzecco dovrà inventarsi qualcosa per colmare il gap con le avversarie più blasonate.

Markus Howard è nato negli Stati Uniti d’America nel 1999 ed è alla sua seconda stagione in Spagna, tra le fila del Baskonia. Ha avuto anche un’esperienza di un paio di stagioni in NBA con i Denver Nuggets. Si tratta di un giocatore dominante in Europa, soprattutto nella parte offensiva del campo. Anche suo fratello Jordan gioca nella nazionale portoricana ed è una vecchia conoscenza del basket italiano, avendo militato per una stagione con il Napoli Basket.