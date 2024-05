Conceicao ha le idee chiare: “Vuole il Milan”, i dettagli

Conceicao glissa sul suo futuro ma per Di Marzio ha già preso la sua decisione. Le ultime news sulla panchina del Milan

Sono giorni importanti per il futuro della panchina del Milan. Il club rossonero è alla ricerca del successore di Stefano Pioli e i nomi fatti sono davvero tanti.

Nell’ultimo periodo tra i più gettonati c’è stato sicuramente quello di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese era atteso da un confronto con Villas-Boas, dal quale però non sono emersi particolari dettagli. Il mister nelle scorse ore è intervenuto in conferenza stampa e, ad una domanda sul suo futuro, ha glissato: “Non è questo il momento di fare bilanci, è importante pensare alla partita di domani, e poi guardare alle partite che ci aspettano fra cui la finale di Coppa”. Insomma, per l’annuncio della decisione presa ci vorrà ancora del tempo ma è probabile che il tecnico abbia ormai già scelto cosa fare. Stando a Gianluca Di Marzio, la sua volontà è abbastanza chiara.

Conceicao ha le idee chiare

“Vuole andare al Milan” ha detto il noto giornalista in un intervento negli studi di Sky Sport. Dietro all’operazione ci sarebbe come sempre la forte influenza del suo agente, Jorge Mendes, lo stesso di Julen Lopetegui che alla fine, dopo aver accarezzato l’idea di sedersi sulla panchina rossonera, andrà al West Ham (a meno di colpi di scena). Il procuratore sta spingendo il Milan affinché sia Conceicao il prescelto per il post Pioli.

Conceicao continua così ad essere uno dei nomi sulla lista del Milan, e a questo punto potremmo anche definirlo la candidatura più forte. Sullo sfondo c’è ancora Fonseca, il quale però ha sul piatto una importante offerta del Marsiglia. Il club francese ha deciso che lui è una priorità ed è disposto a mettergli nelle mani tutto il progetto tecnico pur di convincerlo e strapparlo al Milan. Che a questo punto resta alla finestra e attende. Altre opzioni sono sempre le stesse: defilato il profilo di Mark van Bommel, non sono previsti ad oggi assalti a Roberto De Zerbi (per lui sembra essersi riaperta la pista Bayern Monaco) né ad Antonio Conte, il preferito in assoluto dei tifosi rossoneri. “Lui accetterebbe subito il Milan“, ha detto ancora Di Marzio proprio in merito al tecnico leccese. Al momento però da Casa Milan non sembra esserci intenzione di chiamarlo.