Il lutto colpisce il calcio italiano: tifosi sgomenti

Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: una grave perdita che lascia attoniti gli addetti ai lavori e i tifosi di tutte le fedi calcistiche

La stagione calcistica è alle battute finali, con i verdetti che uno dopo l’altro vengono emessi. Come è noto, l’Inter si è appuntata sul petto la seconda stella per il ventesimo scudetto, conquistato matematicamente nel derby contro i cugini rossoneri, mentre la Salernitana dopo due stagioni saluta la Serie A.

Ebbene, se il massimo campionato perde i granata, la Serie A ritrova il Parma e il Como che vi mancavamo rispettivamente da 3 e 21 anni. Festa grande ed euforia alle stelle, dunque, a Parma e in riva al Lario per una promozione che nel caso dei lariani è non era certo scontata a inizio stagione.

Tuttavia, il clima di festa è turbato dalla notizia dell’ennesimo straziante lutto che sconvolge il mondo del calcio, una scomparsa che addolora i tifosi.

Altro lutto nel calcio italiano: è morto Benedetto Abisso

L’AIAC, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, piange la scomparsa di un suo storico dirigente: stroncato da un infarto, se n’è andato per sempre, all’età di 75 anni, Benedetto Abisso, per tutti “Bino”, decano degli allenatori siciliani.

Bino Abisso, zio di Rosario, arbitro di Serie A, ha ricoperto per circa 20 anni la carica di Presidente del gruppo Sicilia dell’AIAC. “Oggi è un giorno triste. Per tanti anni illuminato presidente del nostro gruppo Sicilia, Abisso è stato con la sua pacatezza e conoscenza del mondo calcistico un esempio da seguire“, il messaggio di cordoglio dell’associazione degli allenatori.

A ricordare Bino Abisso anche l’ex allenatore di Serie A, nonché Presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri: “Oggi la nostra associazione perde un pezzo di storia impossibile da rimpiazzare. Io perdo un amico che ha sempre aiutato tutti nelle nostre battaglie. Ci mancherà molto“.

Ma Bino Abisso lascia un vuoto incolmabile anche alla Parmoval, storica società calcistica palermitana, che perde un ‘carissimo maestro’ e una sua ‘autentica istituzione’: “In queste occasioni non si sa mai cosa dire e qualsiasi parole appare vuota di senso di fronte a un dolore cosi grande, ma nel dolore c’è un piccolo spazio che proveremo a riempire con la tua continua presenza nei nostri cuori. Grazie maestro per quello che ci hai insegnato, soprattutto nell’amare questi colori“.

Ciao Bino e grazie da tutti quelli che amano lo sport e che rispettano i suoi genuini valori perché con il tuo esempio hai dimostrato che si può essere un maestro di calcio dentro e fuori dal campo di gioco.