Colpo in difesa: il Milan pesca dal Real Madrid

Nuovo nome per la retroguardia rossonera: spunta un centrale della Liga di proprietà del Real Madrid, squadra finalista di Champions League.

Non si sa ancora chi sarà il prossimo allenatore del Milan, però in questi mesi il reparto scouting non è rimasto certamente fermo. Sono stati visionati tanti giocatori che potrebbero fare comodo al progetto tecnico rossonero. In ogni reparto ci saranno degli interventi.

In difesa è ormai certa la partenza di Simon Kjaer e non è escluso che possa essercene un’altra, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. In questi mesi non sono mancati rumors inerenti l’interesse di società straniere per Fikayo Tomori e Malick Thiaw, che a Milano sono felici e che rimarrebbero molto volentieri. Vedremo se ci saranno sorprese nel mercato estivo.

Dal Real al Milan: un difensore nel mirino

In chiave Milan continuano ad esserci conferme sull’interesse per Alessandro Buongiorno, già sondato a gennaio e valutato circa 35 milioni di euro dal Torino. Piacciono anche Giorgio Scalvini dell’Atalanta, Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest, Jean-Clair Todibo del Nizza e altri ancora. Nelle ultime è emerso un nuovo nome.

Il quotidiano Tuttosport ha rivelato che anche Rafa Marin è uno dei nomi nella lista della dirigenza rossonera. Lo spagnolo, difensore centrale classe 2002 (con la possibilità di giocare anche da terzino), è di proprietà del Real Madrid ma in questa stagione ha giocato in prestito all’Alaves. Tra Liga e Coppa del Re ha totalizzato 32 presenze, 26 delle quali da titolare. È nel giro della nazionale spagnola Under 21. Cresciuto nel settore giovanile dei blancos, ha un contratto in scadenza a giugno 2026.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire una eventuale trattativa. Dopo i tre anni di prestito secco di Brahim Diaz, l’estate scorsa in rossonero è arrivato Alex Jimenez in prestito con diritto di riscatto. Quest’ultimo verrà riscattato, anche i blancos manterranno comunque una clausola di recompra per poterlo riportare in Spagna.

Vedremo se la prossima operazione riguarderà Rafa Marin, che in questi giorni è stato accostato pure all’Inter. Ci sarà un derby di mercato? Da non scartare un rientro stabile nel Real Madrid, che ha molto apprezzato il rendimento del giocatore nel corso di questa stagione. Carlo Ancelotti potrebbe metterlo alla prova durante la preparazione e le amichevoli della prossima estate, per poi decidere se confermarlo o dare il via libera a una cessione.