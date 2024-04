Dumfries si dimentica della superiorità morale interista: striscione contro Theo Hernandez (FOTO)

Nel corso dei festeggiamenti sul pullman scoperto, gli interisti non dimenticano il Milan: striscioni e gesti contro i rossoneri

Quello che si tra Inter e Milan, dal lunedì dello scudetto nerazzurro, o forse da ancora prima, dalla stagione del diciannovesimo scudetto rossonero, è un derby senza fine. I festeggiamenti dei milanisti un paio d’anni fa non erano evidentemente stati dimenticati dai calciatori dell’Inter e da molti tifosi nerazzurri. Lo dimostrano alcuni striscioni apparsi nel corso della festa scudetto dell’Inter, tra cui uno a dir poco provocatorio nei confronti di Theo Hernandez.

Che non ci sia grande simpatia tra il terzino rossonero e il popolo interista non è un segreto. Più volte, anche durante i derby, il francese si era reso protagonista di gesti e parole che avevano fatto infervorare il popolo nerazzurro e i suoi avversari. Anche per questo, alla prima occasione giusta, i festeggiamenti per il tricolore, gli interisti hanno voluto prendersi la propria rivincita, puntando il mirino proprio su Theo.

Nel corso dei festeggiamenti per il ventesimo tricolore, i tifosi si sono infatti distinti per diversi striscioni contro il terzino del Milan. Uno in particolare ha destato però scalpore, creando una grande polemica sui social. Portato sul pullman scoperto, è stato infatti mostrato a tutti i tifosi da Dumfries, scatenando una vera e propria bufera tra i tifosi e riaccendendo gli animi mai sopiti di questo derby infinito.

L’Inter sbeffeggia il Milan: provocazioni e striscioni contro i rossoneri durante la festa scudetto

Definito “chiacchierone“, Theo Hernandez è stato uno dei rossoneri più bersagliati dai tifosi interisti e dagli stessi giocatori. In particolare, a volerlo sbeffeggiare è stato Denzel Dumfries. Scatenato sul pullman scoperto, l’olandese, protagonista di diversi confronti accessi con Theo, ha voluto mostrare con orgoglio uno striscione a dir poco discutibile soprattutto dopo i tanti proclami di una presunta superiorità morale dell’Inter.

Si tratta di un disegno in cui lo stesso Theo è rappresentato, a quattro zampe, come un cane, tenuto al guinzaglio, con una catena, dallo stesso Dumfries. Uno striscione provocatorio e di dubbio gusto.

Eh ma i tesserati pic.twitter.com/ZlFarcAhyi — Luca Cohen (@lucacohen) April 28, 2024

Per non farsi mancare nulla, gli interisti hanno voluto però regalare anche qualche sfottò di altra natura, decisamente più ironico e, volendo, divertente. Tra le auto, gli scooter e i vari mezzi apparsi in strada nel corso dei festeggiamenti, ha infatti rubato l’occhio, diventando virale sui social, anche uno decisamente particolare: un trattore arricchito da due moderne sculture rappresentanti uno degli eroi del tricolore interista e uno dei grandi rivali del Milan.

Nel mirino, in questo caso, è finito l’attuale dirigente numero uno in casa rossonera, Zlatan Ibrahimovic, che due anni fa, durante i festeggiamenti del Milan, era stato uno dei più scatenati in assoluto. Sul trattore dedicato a Calhanoglu, immortalato con una vera e propria gigantografia, non poteva quindi mancare una bambola gonfiabile con le sembianze dello stesso ex fuoriclasse svedese.