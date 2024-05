Infortunio Chukwueze, lesione di primo grado: stagione finita

Infortunio per Samuel Chukwueze: lesione muscolare per l’esterno nigeriano, è la seconda volta per lui in questa stagione

Per il Milan è stata una stagione tremenda dal punto di vista degli infortuni. Da settembre a gennaio una sfilza infinita di lesioni muscolari che hanno fortemente influenzato in negativo la stagione dei rossoneri. Con l’uscita dalla Champions League e la possibilità di lavorare con la settimana piena la situazione è migliorata, ma con l’Europa League di mezzo la condizione fisica della squadra ne ha sempre risentito.

Contro il Cagliari potrebbe essere arrivato l’ultimo infortunio di quest’anno: alla fine del primo tempo, Pioli è stato costretto a cambiare Samuel Chukwueze per un problema muscolare. Adesso la nota ufficiale: l’esterno nigeriano ha riprotato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. L’evoluzione del suo infortunio verrà controllata con una nuova risonanza settimana prossima. Ovviamente la stagione dell’ex Villarreal è finita: lo rivedremo in campo soltanto nella nuova stagione.

Per Chukwueze finisce così un anno molto complicato. Per lunga parte della stagione è stato utilizzato pochissimo; ha trovato un po’ di continuità soltanto nell’ultimo periodo anche se, da uno degli uomini più in forma della squadra, non ha trovato spazio nei momenti chiavi dell’anno contro la Roma in Europa League né contro l’Inter nell’ultimo derby. Complice la grande stagione di Pulisic e le scelte di Pioli per lui, l’acquisto più costoso dell’estate scorsa, è stato una prima volta in Italia difficile. E si conclude nel peggiore dei modi: con un infortunio, il secondo di questa stagione.