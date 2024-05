Giroud annuncia l’addio al Milan? Non prendete impegni per oggi (VIDEO)

L’uscita improvvisa di Giroud su Instagram: oggi potrebbe annunciare l’addio al Milan, appuntamento fissato

Potrebbe essere arrivato quel giorno. Il giorno in cui Olivier Giroud, eroe del Milan di queste ultime tre stagioni, annuncia l’addio. In una storia Instagram apparsa poco fa, l’attaccante francese annuncia un’intervista alle ore 16:00. Per farlo sceglie di dare un piccolo anticipo: “Io sono qui per…” col sorriso ma con la faccia di chi purtroppo sa di dover fare qualcosa di doloroso.

Oggi pomeriggio quindi uscirà l’intervista a Milan TV e con ogni probabilità il contenuto sarà l’annuncio del suo addio ai colori rossoneri al termine di questa stagione. L’accordo coi Los Angeles FC c’è ormai noto ed era solo questione di tempo, ma per i tifosi non è stato per nulla semplice accettarlo. Giroud per il Milan è stato molto più di un semplice calciatore: è stato molto ma molto di più. Un professionista esemplare, un uomo di grandissimo spessore, una persona perbene e un campione di altri tempi. Un giocatore fortissimo che ha regalato ai rossoneri la gioia più grande dell’ultimo periodo: lo Scudetto 2022, con quella indimenticabile doppietta all’Inter. Tutto pronto quindi per il grande annuncio: preparate i fazzoletti perché trattenere le lacrime non sarà semplice.

(Nel video sotto riportato l’orario è sbagliato, l’intervista sarà pubblicata alle 16:00)