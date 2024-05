Milan, non solo il bomber: 50 milioni per altri due colpi

Il Milan si muoverà con forza sul mercato acquistando almeno un calciatore per reparto. Oltre al centravanti, il Diavolo è pronto ad investire per gli altri reparti

La stagione del Milan è andata ufficialmente in archivio nella serata di domenica: con il pareggio della Juventus la squadra rossonera ha conquistato matematicamente il secondo posto, qualificandosi per la Supercoppa italiana che si terrà Arabia Saudita.

Ora non ci sono davvero più obiettivi e le ultime due partite contro il Torino e la Salernitana verranno utilizzate, verosimilmente, per far giocare chi è sceso meno in campo: da Tommaso Pobega a Pierre Kalulu, passando per Filippo Terracciano e Noah Okafor. E’ possibile dunque che ci sarà spazio anche per i giovani.

E’ evidente, dunque, che la testa dalle parti di Casa Milan è davvero alla prossima stagione. Una nuova stagione che inizierà chiaramente con l’annuncio del tecnico che raccoglierà l’eredità di Stefano Pioli. Poi il Diavolo dovrà mettere obbligatoriamente le mani su un centravanti, che possa sostituire degnamente Olivier Giroud, che volerà in America per vestire la maglia dei Los Angeles FC nella Major League Soccer.

Ma il Milan non si fermerà al centravanti. Non sarà certo il mercato rivoluzionario della scorsa estate, ma arriveranno comunque giocatori importanti, almeno uno per reparto.

Doppio affare del Diavolo

Così La Gazzetta dello Sport sottolinea come ci siano due nomi caldi per il centrocampo e per la difesa. Nulla di nuovo, ma solo la conferma che in cima alla lista dei desideri per rafforzare la mediana ci sia Fofana, che il Monaco valuta 25 milioni di euro. I prossimi Europei in Germania, però, potrebbero fare alzare il prezzo e la Premier League lo segue con molta attenzione.

Per la difesa, invece, si continua a scrivere come il Milan stia puntando ad Emerson Royal del Tottenham. Gli inglesi vorrebbero 30 milioni di euro, ma potrebbero venderlo per qualcosa meno. Un doppio colpo, dunque, che al Diavolo costerebbe almeno 50 milioni di euro.

Una cifra importante, che si andrebbe a sommare a quella che si investirà per il centravanti. Anche in questo caso il Milan dovrà sborsare parecchi soldi se vorrà prendere un attaccante di primo piano. Non va dimenticato inoltre che in casa rossonera stanno pensando anche ad acquistare un difensore centrale per migliorare un reparto che ha sofferto parecchio in stagione.