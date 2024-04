Milan, la rabbia del tifoso: “Ecco perché Maldini è stato cacciato”

Critiche all’attuale management rossonero, rispunta fuori anche il nome Maldini durante una live Twitch di TV Play.

A inizio stagione c’era tanto entusiasmo per i tanti nuovi acquisti messi a segno dalla dirigenza, si pensava di poter lottare per vincere il 20° Scudetto. Purtroppo, le cose sono andate diversamente e oggi tutti vengono messi sul banco degli imputati.

Stefano Pioli e i dirigenti sono al centro di tante critiche. L’allenatore sembrava a fine ciclo già un anno fa ed è stato confermato, auspicando che con i nuovi innesti sarebbe riuscito a fare una stagione migliore di questa. Assieme alla società ha fatto un mercato nel complesso soddisfacente, ma comunque incompleto. Qualche scelta poteva essere diversa.

Maldini voleva un altro Milan?

Pioli andrà via, ma la dirigenza del Milan in questi giorni è molto criticata perché sembra decisa a puntare su Julen Lopetegui per sostituirlo. Un nome che i tifosi non gradiscono, non lo considerano quello giusto per fare il salto di qualità necessario.

Il canale Twitch TV Play ha interpellato Gaetano Intrieri, CEO di Aeroitalia e tifoso rossonero, che ha commentato la situazione e ha anche parlato di Paolo Maldini: “Solo un cieco non vedo la situazione. Maldini è stato cacciato perché la situazione non gli andava bene. Paolo voleva un Milan ai vertici, aveva capito che senza dei rinforzi seri la squadra non avrebbe potuto competere con l’Inter e soprattutto non avrebbe potuto competere in Champions League ai massimi livelli“.