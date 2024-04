Milan, summit a Milano con gli agenti dell’attaccante: non è Zirkzee

Arrivano novità cruciali sul mercato del Milan. Moncada ha incontrato gli agenti dell’attaccante. La pista si è infiammata.

La caccia al nuovo numero 9 ha avuto ufficialmente inizio in casa Milan. Geoffrey Moncada, con la collaborazione attiva di Zlatan Ibrahimovic, sta sondando il mercato dei centravanti più interessanti del panorama mondiale. Serve un nuovo titolare al Milan, lo stesso che andrà a prendere il posto di Olivier Giroud. Pare che il francese abbia trovato l’accordo totale con il Los Angeles FC: contratto di 18 mesi, a giugno volerà negli Stati Uniti per vivere questa ultima grande parentesi della sua carriera.

Il Milan ha forse provato a trattenerlo, ma Oli sa che non potrà più essere l’assoluto protagonista dell’attacco. Ha dunque fatto una scelta puramente personale, restando comunque legato profondamente ai colori rossoneri. Quanto al Diavolo, sappiamo bene che è Joshua Zirkzee il primo obiettivo di Moncada e Furlani per l’estate. L’olandese ha stregato tutti in quest’ultima stagione al Bologna, e il Milan è rimasto in bambola per lui. La concorrenza però è molto folta, e serviranno circa 60 milioni di euro per scipparlo al club rossoblu. Il Diavolo vorrebbe aiutarsi con la carta Saelemaekers e i contatti sembrano frequenti tra le parti.

La trattativa resta comunque complicata, per questo il Milan non smette di guardare ad altri interessati profili. Di recente, Moncada ha incontrato gli agenti di un attaccante alternativo, ma anche lui molto forte.

Milan, scatto per il messicano

Come apprendiamo da calciomercato.com, il Milan ha di recente incontrato nel capoluogo lombardo gli agenti di Santiago Gimenez. Sì, il messicano è un altro di quei profili accostati con forza ai rossoneri di recente e qualcosa di vero c’è eccome nell’interesse del Diavolo. Parliamo chiaramente di un profilo internazionale, da 21 gol in 29 apparizioni in Eredivise, con la maglia del Feyenoord. C’è anche il Napoli su di lui, ma il Milan sembra pronto ad anticipare la concorrenza.

La fonte sottolinea che è stato Geoffrey Moncada a ricevere gli agenti di Gimenez a Milano. Il Feyenoord è pronto a chiedere 50 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001 in estate, e il club rossonero ha tenuto aperte le porte. Calciomercato.com conclude infatti sottolineando che Moncada e il resto della dirigenza hanno voglia di continuare i discorsi anche nei prossimi giorni, per comprendere i veri margini di fattibilità dell’affare.

Al momento, dunque, Santiago Gimenez è l’alternativa più vera e concreta a Joshua Zirkzee. Si attendono aggiornamenti dalla questione.