Milan, un mediano per il futuro: il rinforzo arriva dal Salisburgo

Un’idea per il centrocampista arriva dal Salisburgo. Ecco chi potrebbe essere il prossimo rinforzo in mediana per il Milan

Sarà un’estate calda per il Milan. Il club rossonero è pronto ancora una volta ad essere protagonista sul mercato. Un mercato, che chiaramente sarà diverso rispetto a quello dello scorso anno: nessuna rivoluzione, ma acquisti mirati, uno per ruolo.

Così i tifosi si aspettano soprattutto un forte bomber, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, che volerà in America per giocare nella Major League Soccer con con i Los Angeles FC. Allo stesso tempo il Milan si muoverà per acquistare anche un centrale di difesa, ma per risolvere i problemi legati al reparto arretrato serve ben altro. Serve certamente un centrocampista con caratteristiche difensive, che possa dunque dare una mano più dietro che avanti. Un centrocampista che il Milan non ha in rosa, come ha detto chiaramente Stefano Pioli in conferenza stampa, dopo la sfida contro il Cagliari.

Un nome buono per il Milan potrebbe essere così quello di Lucas Gourna-Douath. Un nome suggerito da Stefano Borghi in Cronache di Spogliatoio. Si tratta di un calciatore francese classe 2003, che ha disputato ben 33 partite con la maglia del Salisburgo, collezionando oltre 2300 minuti. Nel 4-3-1-2 degli austriaci è stato impiegato sempre nel ruolo di vertice basso, ma in una circostanza ha giocato anche come difensore.

Lucas Gourna-Douath, con un contratto in scadenza nel 2027, ha origini della Repubblica Centrafricanana, è altro 1,85 metri e ha una valutazione di 12/15 milioni di euro.

Non solo Lucas Gourna-Douath

In questi giorni sono tanti i centrocampisti accostati al Milan. Lucas Gourna-Douath può certamente essere un colpo soprattutto in prospettiva, come può essere quello di Ouedraogo dello Schalke 04.

Al Diavolo, però, servono giocatori pronti che diano garanzie fin da subito: Sofyan Amrabat è certamente un profilo sul quale il Milan ha messo gli occhi. Tornerà dal Manchester United e con un contratto in scadenza nel 2025 non resterà certo alla Fiorentina, che se ne può liberare per una quindicina di milioni. E’ un’idea anche Fofana, del Monaco, ma in questo caso la concorrenza importante dell’Inghilterra rischia di far alzare il prezzo, sia del cartellino che dello stipendio. Anche il giocatore francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Altri nomi buoni per il Milan sono quelli di Boloca del Sassuolo e Il 28enne danese, Pierre-Emile Højbjerg, che ha deciso di non rinnovare il proprio accordo con il Tottenham, in scadenza fra poco più di un anno.