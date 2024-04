Milan, pronti due colpi per Lopetegui: i nomi

Ecco i due colpi che il Milan avrebbe in programma per mettere Lopetegui in condizione di avere subito una rosa competitiva.

Sembra sempre più vicino l’ingaggio di Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Il tecnico spagnolo, attualmente fermo dopo l’esperienza in Inghilterra alla guida del Wolverhampton, appare come il favorito per la panchina in vista della prossima stagione.

Non c’è ancora nulla di scritto o di ufficiale, ma da più parti viene confermato come i dialoghi con Lopetegui abbiano convinto la dirigenza del Milan a puntare tutto su di lui. I tifosi rossoneri non stanno accogliendo molto positivamente questa notizia, visto che avrebbero preferito dei profili più noti e prestigiosi per il dopo-Pioli.

Ma intanto la Gazzetta dello Sport è convinta che la dirigenza stia già iniziando a lavorare per quelli che dovrebbero essere i colpi da mettere in atto sul mercato in entrata, funzionali alle idee calcistiche di Lopetegui stesso. Addirittura sarebbero già in canna i primi due acquisti per far contento il probabile futuro mister rossonero.

Una punta di movimento ed un mediano per Lopetegui

Intanto si partirà con il valutare il tipo di schema che sceglierà Lopetegui per guidare il Milan, certamente non diverso da quelli utilizzati in passato. Il tecnico basco predilige un 4-2-3-1 molto tecnico, puntando su giocatori di qualità ma anche su un certo equilibrio a centrocampo.

Molto del gioco offensivo passerà dalla prima punta. L’allenatore predilige centravanti di movimento e meno ‘d’area di rigore’. Ecco perché il nome di Joshua Zirkzee rimarrebbe in pole anche con l’arrivo di Lopetegui, che certamente apprezzerebbe le qualità dinamiche e tecniche dell’olandese. Ma non sono escluse alternative di buon livello, con caratteristiche simili, per la sostituzione di Giroud.

Il secondo colpo obbligato arriverà a centrocampo. Come detto Lopetegui vuole equilibrio e qualità per il suo schema. Il Milan in mezzo al campo ha molti giocatori abili in fase di possesso (Adli, Bennacer, Reijnders) mentre difetta nelle qualità difensive. Per completare il reparto potrebbe arrivare Youssouf Fofana, calciatore del Monaco che andrebbe a bilanciare fisicità e tecnica di base sulla linea mediana.

Non da escludere che nuovi obiettivi potrebbero giungere dalla Liga spagnola, campionato di riferimento per Lopetegui e dove militano diversi calciatori di qualità che farebbero comodo al gioco offensivo del tecnico 58enne. Ovvio che è ancora presto per parlare di pupilli o di nomi precisi, ma è sicuro che attacco e centrocampo andranno puntellati in ogni caso.