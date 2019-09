Inizia la giornata rossonera di Ante Rebic. Come infatti riferiscono i colleghi di Sportitalia, il neo attaccante del Milan ha da poco raggiunto la clinica ‘La Madonnina’ dove a breve inizierà a sostenere le visite mediche.

L’attaccante arriva in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, in un’operazione che ha incluso anche André Silva che ripartirà dalla Germania dopo l’esordio a sorpresa in Milan-Brescia.

Si tratta di un ritorno in Italia per l’attaccante croato, dove ha già vestito le maglie di Fiorentina e Verona. E proprio la società viola è pronta a giovare di questo trasferimento in rossonero. Al momento della cessione in Germania, infatti, il club toscano ha strappato un’importante percentuale sulla futura rivendita del calciatore. In caso di riscatto nel 2021, quindi, Rocco Commisso incasserà addirittura il 50% di questa operazione.