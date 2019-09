Ante Rebic è un nuovo calciatore del Milan. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club rossonero.

Una trattativa nata dal nulla e concretizzata in poche ore: Ante Rebic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante stamattina ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio è andato in sede per firmare. Ora è arrivata la conferma dalla Lega Serie A.

Nelle ultime ore André Silva ha rischiato ancora una volta di far saltare tutto, proprio come successo a fine luglio con Angel Correa. Nelle visite mediche con l’Eintracht sono stati riscontrati problemi fisici così come aveva fatto il Monaco. Questo ha messo a serio rischio la trattativa anche per Rebic, ma per fortuna tutto è stato risolto in tempi brevi. Il portoghese si è accasato all’Eintracht e il Milan ha potuto depositare il contratto del croato.

Calciomercato Milan, Rebic è ufficiale

Proprio quando sembrava destinato all’Inter, che lo aveva bloccato in caso di cessione di Matteo Politano, il Milan si è inserito e, nel giro di poche ore, è riuscito a strappare l’accordo con l’Eintracht e anche con il giocatore. Operazione in prestito biennale oneroso a circa 5 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni. Il giocatore dovrebbe guadagnare 2,2 milioni, non è ancora nota la lunghezza del contratto, ma probabilmente sarà di quattro anni.

Rebic offrirà a Marco Giampaolo delle importanti alternative tattiche perché può giocare praticamente in ogni ruolo dell’attacco: trequartista, seconda punta, esterno o anche prima punta. L’anno scorso ha fatto molto bene all’Eintracht, mentre in Italia con le maglie della Fiorentina e dell’Hellas Verona non ha lasciato particolarmente il segno.

In questo Milan può fare molto bene. Deve migliorare sull’aspetto realizzativo ma è un giocatore che dà tanto alla squadra e alla costruzione dell’azione. Giampaolo sarà sicuramente contento di questo acquisto. Contemporaneamente i rossoneri si liberano di un esubero con André Silva che fa così spazio al croato.

Chi è Ante Rebic, un jolly offensivo per Giampaolo