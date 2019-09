Qualche informazione ed immagine in più su Ante Rebic, attaccante duttile e molto tecnico che il Milan sta per ingaggiare in prestito dall’Eintracht Francoforte.

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe chiudersi con l’arrivo della tanto attesa seconda punta. Ma non sarà Angel Correa a completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

Al posto del chiacchieratissimo talento argentino arriverà invece il croato Ante Rebic, attaccante classe 1993 che in questi minuti sta terminando le visite mediche a Milano per poi recarsi nella sede di via Aldo Rossi, dove firmerà il suo primo contratto con i rossoneri.

Rebic attualmente è sotto contratto con l’Eintracht Francoforte, ma dopo aver saltato la sfida di ieri contro il Fortuna Dusseldorf in Bundesliga ha scelto di dire sì al Milan e tornare in Serie A. Eh già, perché il croato conosce già piuttosto bene il nostro campionato.

La carriera di Ante Rebic

Ante Rebic è nato a Spalato, in Croazia, il 21 settembre 1993. Cresce nel settore giovanile di una delle società della sua città natale, il il Radnicki Club, esordendo in prima squadra nel 2011. Tanti gol e quantità fisica da vendere per il giovanissimo Rebic, che non a caso fa impazzire diversi talent-scout italiani.

Nel 2013 Eduardo Macia, direttore tecnico della Fiorentina, decide di investire 4,5 milioni di euro e portare Rebic in Serie A. Il croato, ancora acerbo forse per un torneo così importante, colleziona in viola solo otto presenze ufficiali. Va meglio nei prestiti a Lipsia nel 2014 e all’Hellas Verona nel 2015, dove mostra tutte le sue qualità come esterno offensivo.

Nell’estate successiva l’Eintracht Francoforte decide di puntare forte su Rebic: prima una stagione in prestito dalla Fiorentina, poi il riscatto a titolo definitivo. 67 presenze e 15 gol per lui nelle ultime tre stagioni in Bundesliga, ma anche numerosi assist vincenti.

Un’esperienza che ha lanciato il classe ’93 nel calcio che conta e come titolare nella Nazionale maggiore croata. Non a caso sarà protagonista nella cavalcata dei balcanici al secondo posto dell’ultimo Mondiale di Russia 2018.

Calciomercato Milan, news live: Rebic, ora l’idoneità

Rebic, un jolly offensivo per Giampaolo

Corsa, potenza fisica e assist. Queste le maggiori qualità di Rebic, che ha convinto il Milan a puntare forte su di lui. La crescita progressiva di questo talento dell’est europeo è sotto gli occhi di tutti.

Nato come classico attaccante di talento, Rebic si è trasformato prima in ala offensiva, fornendo assist ed equilibrio alle proprie squadre, poi in seconda punta abile a svariare su tutto il fronte d’attacco. Il Mondiale 2018 lo ha visto infatti protagonista partendo da esterno destro ed esprimendosi al meglio anche al fianco di Mandzukic o come prima punta.

Per Marco Giampaolo sembra il colpo giusto: Rebic potrà essere utilizzato sia come spalle di Kris Piatek in un tandem offensivo, sia come ala sinistra d’attacco in caso di passaggio al 4-3-3 come nuovo impianto tattico.

Milan, i dettagli dell’affare Rebic

In queste ore Rebic completerà le visite mediche con il Milan e firmerà il contratto con i rossoneri. Spuntano i dettagli dell’affare: si tratta di un prestito biennale concesso dall’Eintracht per 5 milioni di euro cash, più un obbligo di riscatto da esercitare nel 2021 per 20 milioni di euro.

Rebic percepirà circa 2,2 milioni netti a stagione a Milanello, mentre André Silva farà il percorso opposto: possibile prestito con obbligo di riscatto per il portoghese con la società di Francoforte.

Hutter (all. Eintracht): “Rebic-Milan? Mai vista una cosa simile”