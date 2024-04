@ML – Infortunio nel riscaldamento: Maignan out, gioca Sportiello

Milan, tegola per Stefano Pioli: all’Allianz Stadium anche Maignan finisce ko. Il portiere francese in panchina, ecco il problema che ha accusato

A pochi minuti dal calcio d’inizio, tegola per Stefano Pioli: risentimento all’adduttore per Mike Maignan che siede in panchina. Al suo posto, dal 1′, Sportiello. La pesante assenza per i rossoneri si aggiunge a quelle di Calabria, Tomori e Theo Hernandez tutti squalificati.

Una difesa completamente rimaneggiata, insomma per il tecnico. Di certo non le migliori condizioni in quello che può essere definito un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto.

Ovviamente, per capire quanto tempo dovrà star fuori Maignan, saranno necessari gli esami strumentali che con ogni probabilità saranno eseguiti domani. Il classe ’95 ha disputato in questo torneo 29 gare (42 coppe comprese), saltandone cinque – inclusa la sfida di oggi.

Tra queste, quattro assenze per infortunio ed una sola per squalifica, curiosamente proprio la sfida di andata contro la Juve a causa dell’espulsione rimediata nella gara precedente disputata contro il Genoa (il rosso arrivò nell’occasione al minuto 99). L’ultima gara saltata per infortunio è stata la sfida contro il Sassuolo pareggiata dai rossoneri con il punteggio di 3-3.