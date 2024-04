Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Musah terzino

Juventus-Milan, le scelte di Pioli: sono state rese note le formazioni ufficiali, Giroud unica punta, Musah terzino destro

Tra meno di un’ora inizia all’Allianz Stadium il big match tra Juventus e Milan. Sono state rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.

In casa rossonera Pioli deve far fronte all’emergenza difensiva: squalificati Calabria, Tomori e Theo Hernandez, il tecnico rossonero punta su Musah terzino destro e Florenzi sull’out opposto. Al centro, invece, la coppia formata da Thiaw e Gabbia.

In panchina, invece, i giovani Simic e Bartesaghi oltre a Caldara. In mediana, nell’ormai consueto 4-2-3-1, spazio per Adli e Reijnders con Loftus-Cheek che agirà tra le linee, sulla linea dei trequartisti, tra Pulisic e Leao.

Sorprende, invece, Max Allegri. Nel suo 3-5-2 d’ordinanza, chance dal 1′ per il giovane Yildiz alle spalle di Vlahovic. Gatti, Bremer e Danilo comporranno il pacchetto arretrato davanti a Szczesny mentre in mediana Cambiaso, Locatelli e Rabiot con Weah e Kostic esterni a tutta fascia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić; Vlahović, Yıldız. A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Djaló, Rugani; Alcaraz, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia; Chiesa, Iling-Junior, Kean, Milik. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Caldara, Simić, Terracciano; Bennacer, Zeroli; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.