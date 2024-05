Gli agenti in città (e domani saranno a San Siro): Milan, accelerata per il bomber

Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo attaccante. Nelle ultime ore sta prendendo quota l’idea di un colpo importantissimo dall’estero

Con la qualificazione in tasca, ormai da tempo, il Milan può programmare il futuro con estrema calma. E’ evidente che la priorità è legata al nuovo mister, ma il Diavolo dovrà mettere le mani anche su un giovane attaccante.

I rossoneri sanno ormai da tempo che a fine stagione dovranno separarsi da Olivier Giroud. Il centravanti francese ha, infatti, deciso di dire addio al Milan e all’Europa trasferendosi negli Stati Uniti per vestire la maglia dei Los Angeles FC. Il Diavolo, dunque, sta sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto: in via Aldo Rossi sono così pronti a fare un investimento importante da circa 50 milioni di euro.

Non è un segreto che i profili che più piacciono al Milan e ai suoi tifosi sono soprattutto due, quello di Joshua Zirzkee e quello di Benjamin Sesko e nelle ultime ore, proprio quest’ultimo, sta guadagnando terreno rispetto alla concorrenza.

Il Diavolo infatti ha avuto dei contatti frequenti con il suo entourage, che in queste ore – come possono testimoniare le immagini social – sono sbarcati a Milano. L’indizio è arrivato attraverso il profilo Instagram della Pro Transfer Agency. La foto pubblicata non lascia certo alcun dubbio.

Non è da escludere dunque che ci siano nuovi contatti tra le parti. A quanto pare saranno anche a San Siro per assistere a Milan-Cagliari. E i motivi possono essere due: per parlare di Sesko col Milan o per Antoine Makoumbou, giocatore dei sardi che fa parte della scuderia della Pro Transfer Agency.

Sfida a Zirkzee

Come detto, Sesko non è l’unico nome in cima alla lista del Milan. Geoffrey Moncada sta seguendo con estremo interesse anche Joshua Zirkzee, per il quale i contatti sono davvero continui.

L’olandese resta ancora il preferito, ma le condizioni economiche non sono certo vantaggiose, con il Bologna intenzionato a chiedere più di 60 milioni di euro. L’inserimento del cartellino di Saelemaekers, in realtà, potrebbe favorire l’affare, ma l’attaccante piace tanto anche a Inter e Juventus, oltre a diversi club di Premier League.

Sullo sfondo resistono altri profili certamente più economici come Guirassy dello Stoccarda e quello di Jonathan David, che vedrà scadere il proprio contratto con il Lille fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025 e questo lo rende ancor di più un obiettivo appetibile.