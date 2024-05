Svolta De Ketelaere, c’è l’annuncio ufficiale! I dettagli

Il Milan è pronto ad incassare i soldi dei giocatori in prestino. Charles De Ketelaere rimarrà sicuramente a Bergamo. Non ci sono più dubbi

Ieri c’è stata la grande gioia dell’Atalanta, che ha conquista la finale di Europa League, battendo con un netto 3 a 0 il Marsiglia. Una gioia immensa per un’intera città e chiaramente anche per il suo presidente Percassi.

Il numero uno del club bergamasco, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, in zona mista, ha così annunciato la permanenza di Charles De Ketelaere in nerazzurro: “Lo riscatteremo”, ha affermato Percassi. Non ci sono davvero dubbi, dunque, sul fatto che il giocatore belga rimarrà ancora all’Atalanta. I bergamaschi sono intenzionati a trattare, chiaramente, al ribasso, il riscatto, ma alla fine un accordo verrà trovato.

La stagione di De Ketelaere, anche ieri protagonista dal primo minuto, è stata d’altronde fin qui più che positiva. Il periodo nero in rossonero è davvero lontano, così in nerazzurro, sentendo la fiducia di mister Gasperini, ha segnato ben undici gol e messo a segno nove assist, l’ultimo ieri per la rete di Lookman.

Il Milan dovrebbe dunque incassare una cifra vicina ai 26 milioni di euro, frutto dei 22 milioni per il riscatto, più altri 4 di bonus. In estate la somma finita nelle casse del Diavolo era di tre milioni. Non va dimenticato, inoltre, che l’accordo raggiunto prevede anche una percentuale sulla futura rivendita.

Ma Charles De Ketelaere non sarà l’unico calciatore con cui il Milan farà cassa. I soldi arriveranno anche dalla cessione di Alexis Saelemaekers, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna, che a fine stagione pagherà 10 milioni di euro per il suo acquisto.

Il punto sui giocatori in prestito

Sventola alta la bandiera del Belgio in casa rossonera con le due cessioni che frutteranno qualcosa vicina ai 36 milioni di euro. La speranza poi è che l’affare che avrebbe portato in America Divock Origi si riapra, permettendo al Milan di incassare altri cinque milioni di euro. Difficile capire, invece, cosa ne sarà di Fode Ballo-Toure. Possibile che alla fine si trasferisca in Francia o in Turchia per un paio di milioni.

Per quanto riguarda i giovani, Lorenzo Colombo ha una valutazione di 15 milioni e potrebbe essere inserito in qualche affare (magari con il Torino). Chi ha mercato è anche il giovanissimo centravanti Nasti, che piace anche al Bologna. L’ex stella della Primavera ha invece una valutazione sui 6-8 milioni di euro.

Attenzione, infine, a Daniel Maldini. Il suo talento è sbocciato a Monza. I brianzoli vorrebbero tenerlo, ma il Diavolo non può certo svenderlo per 5-6 milioni di euro come si legge in giro. E’ vero, serve il rinnovo con il Diavolo (contratto in scadenza nel 2025), ma un accordo con un cuore rossonero come il figlio di Paolo difficilmente non verrà trovato. A quel punto chi si è imposto con la squadra di Palladino, diventando di fatto titolare e mandando in panchina un calciatore valutato 35 milioni di euro, non può valere meno di 15/20 milioni.