Milan, finalmente il terzino destro: colpo da 30 milioni dalla Premier

Il Milan è pronto a piazzare un colpo anche in difesa. Si guarda in Inghilterra per rafforzare la corsia destra della retroguardia: il punto della situazione

Ill Milan è pronto a muoversi con forza per migliorare la squadra. Rispetto allo scorso anno nessuna rivoluzione, con il Diavolo intenzionato a mettere a segno i colpi giusti, uno per reparto.

La priorità insieme all’allenatore è chiaramente quella dell’attaccante, ma arriveranno anche un centrocampista difensivo, un centrale e un terzino di destra.

L’idea che sta prendendo piede in queste ore porta in Premier League e più precisamente a Londra, dove gioca Emerson Royal. Secondo quanto scrive Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, è lui il primo della lista per rafforzare la corsia di destra. Ci sarebbero già stati dei contatti nelle ultime settimane con gli agenti. Riuscire, però, a portarlo in Italia appare alquanto complicato. Il prezzo, infatti, è di quelli importanti, con il Tottenham, proprietario del suo cartellino che lo valuta non meno di 30 milioni di euro.

Il brasiliano, che lo scorso 14 gennaio ha compiuto 25 anni, è stato seguito dal Milan prima del suo sbarco in Inghilterra. Dalle parti via Aldo Rossi, dunque, non è certo un nome nuovo.

Il calciatore, in stagione, ha ricoperto sia il ruolo di terzino destro che di quello sinistro, venendo impiegato della volte anche al centro. Emerson non è proprio un titolarissimo degli Spurs con poco più di 1300 minuti giocati, frutto di 21 presenze in Premier League, una in FA Cup ed EFL Cup. Alla prima giornata contro il Brenford, dello scorso 13 agosto è arrivato anche l’unico gol stagionale con il Tottenham. Il contratto di Emerson Royal con gli inglesi scadrà il 30 giugno 2026.

Milan, il punto sulla destra

Fare un investimento sulla destra è certamente un’esigenza per il Milan, che deve fare i conti con il futuro tutto da scrivere di Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Entrambi, infatti, hanno un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025.

Con il capitano ci sono dei dialoghi in corso, ma le firme non sono ancora arrivate. All’ex Roma, invece, difficilmente gli verrà proposto un prolungamento, almeno alle cifre che guadagna attualmente. Un volto nuovo, dunque, è sempre più possibile, in attesa di capire cosa si deciderà di fare con Terracciano.