Nadal strappalacrime, il messaggio a Sinner è commovente

Il mancino di Manacor ha parlato anche di Jannik Sinner nel corso della conferenza stampa a Roma: parole da campione vero

Forse, se ce lo avessero detto un paio di settimane fa, non ci avremmo creduto: Rafa Nadal presente a Roma e Jannik Sinner fermo ai box. Nessuno poteva presagire che il campione azzurro, costante nel suo incredibile score di inizio stagione – quando ha toccato anche le 16 vittorie consecutive in apertura di 2024 – potesse infortunarsi.



Parimenti, tormentato com’era e com’è stato durante tutto il 2023, Rafa Nadal non poteva certo dichiararsi sicuro di partecipare agli Internazionali d’Italia. A maggior ragione perché reduce – al di là dell’avanzamento nei tornei – dagli impegni di Barcellona e Madrid.

Invece il destino, mai così beffardo soprattutto per i tifosi italiani, ha riservato al nativo di San Candido una brutta sorpresa. In un primo momento il ritiro dalla kermesse della capitale spagnola era stato interpretato più come un atto di prudenza per preservarsi in vista di Roma che altro.

La successiva decisione di non partecipare agli Internazionali del Foro Italico ha però fatto scattare l’allarme. Forse Sinner dovrà fare i conti con un problema non di poco conto. Un qualcosa che potrebbe mettere a rischio persino la presenza a Parigi, uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

il rovescio della medaglia, per il pubblico che assieperà le tribune dell’impianto romano, è la presenza nel main draw del 10 volte campione a Roma Rafa Nadal. Forte del suo incredibile score fatto di 69 vittorie e sole 8 sconfitte, il mancino di Manacor proverà l’ennesima impresa. Intanto, intervenuto nella conferenza stampa che ha preceduto il vero e proprio start della competizione, il fuoriclasse iberico ha parlato anche di Jannik Sinner.

Nadal, arriva il messaggio per Jannik Sinner: “Lo meritava”

Dopo aver parlato dell’ineluttabilità degli infortuni ai tennisti – una questione purtroppo ben nota anche a lui – Rafa Nadal si è concentrato sulla contemporanea assenza di Carlos Alcaraz e dello stesso talento altoatesino.

Al termine di una digressione in cui non sono mancate analisi tecniche sui motivi che hanno costretto i colleghi a fermarsi (le sollecitazioni della parte di stagione disputata sul cemento, nonché il calendario troppo fitto dovuto a motivi di business) il maiorchino ha parlato specificamente dell’assenza di Sinner nel torneo di casa. Le parole dello spagnolo hanno lasciato il segno.

“Gli infortuni ci sono sempre stati. Capisco che per voi non vedere Sinner qui rappresenti una terribile notizia, soprattutto per il modo in cui sta giocando quest’anno“, ha esordito Rafa. “Il torneo comunque sopravviverà anche senza Carlos e Jannik. Sono due grandi giocatori e torneranno. Per gli italiani non avere Sinner qui considerando quello che rappresenta oggi è una terribile notizia. Mi dispiace per lui, perché meritava di giocare qui”, ha chiosato il 22 volte campione Slam.