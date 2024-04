Milan, i tifosi insorgono: petizione contro l’arrivo di Lopetegui (FOTO)

Lopetegui si avvicina al Milan, ma sui social spopola l’hashtag NOpetegui: i tifosi rossoneri si scagliano contro il suo arrivo

Sono ore caldissime in casa Milan per la scelta del futuro allenatore. Tra un sogno Conte e una suggestione van Bommel, sta prendendo sempre più forma l’ipotesi di un arrivo di Julen Lopetegui sulla panchina rossonera. Il tecnico spagnolo è da tempo l’indiziato numero uno, voluto dai vertici societari e avallato, a quanto sembra, anche da Ibrahimovic. Ma i tifosi non sembrano per nulla entusiasti del suo possibile arrivo, e lo stanno dimostrando in tutti i modi. Anche con una petizione diventata rapidamente virale.

Dopo la fine dell’epopea Pioli, importante per la rinascita dei rossoneri, capace di riportare il club ai vertici del calcio italiano ma conclusa nel peggiore dei modi, i tifosi si sarebbero aspettati un pronto rilancio da parte della società, un nome importante per far comprendere a tutti quali ambizioni abbia questo club in Italia e nel mondo. In altri termini, un nome alla Conte, se non addirittura alla Klopp.

Non certo Lopetegui, allenatore di lunga esperienza, in grado di lavorare con i giovani, capace di far esprimere le sue squadre con un gioco affascinante, ma con un curriculum non proprio ricco di trofei. Non a caso, da giorni spopola sui social l’hashtag #LopeteguiOut. Ma c’è chi ha voluto fare di più, lanciando una petizione contro l’arrivo dell’ex tecnico di Wolverhampton e Siviglia, con risultati a dir poco sorprendenti.

Milan, Lopetegui sotto attacco: i tifosi non lo vogliono, la petizione fa il pieno di firme

Se era chiaro e prevedibile che un nome come quello di Lopetegui non avesse il fascino ideale per scatenare l’entusiasmo della piazza, in pochi potevano aspettarsi una sorta di rivolta popolare come quella che sta avvenendo sui social.

Sarà il fatto che la decisione starebbe per arrivare a pochi giorni dal fallimento totale della stagione, e soprattutto a pochi giorni dalla dolorosa sconfitta nel derby scudetto, ma nessuno tra i tifosi rossoneri sembra contento del possibile arrivo dello spagnolo. Si spiegano così i risultati incredibili ottenuti dalla petizione lanciata in queste ore.

Non c’è nulla di personale contro Lopetegui, allenatore che in Italia non ha mai lavorato e che vanta un passato comunque rispettabile. Il problema è che questo tipo di profilo non coincide, secondo la gran parte dei tifosi, con le esigenze attuali del Milan. Per questo motivo, su Change.org, sono stati in molti a sottoscrivere una vera petizione per chiedere alla dirigenza di puntare su un altro nome, al grido di #NOpetegui.

Insomma, se questo deve essere l’inizio di una storia d’amore, non si parte proprio con il piede giusto. L’ambiente che l’allenatore troverà a Milano, dovesse davvero essere il prescelto della dirigenza, sarà infatti a dir poco incandescente. E la speranza del Milan a quel punto è che il tecnico possa dimostrare con il lavoro di essere l’uomo giusto per rimettere i rossoneri ai vertici del calcio mondiale, facendo ricredere anche i tifosi più scettici. Una speranza che però, ad oggi, non può poggiare su alcuna garanzia.