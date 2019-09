Adi Hutter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, si è detto spaesato e sorpreso per la cessione di Rebic avvenuta in pratica durante l’ultima partita.

Un affare lampo quello che porterà oggi Ante Rebic a diventare ufficialmente un nuovo attaccante del Milan, operazione parallela alla cessione di André Silva ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

In pratica la trattativa si è consumata nella giornata di ieri, dopo i primi contatti tra Zvonimir Boban, dirigente del Milan, e l’entourage del calciatore croato. Proprio nel giorno in cui si disputava il match di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Fortuna Dusseldorf, sfida che Rebic ha chiesto e ottenuto di non giocare pochi istanti prima del fischio d’inizio.

L’allenatore della squadra tedesca Adi Hutter ha commentato in maniera sorpresa e anche rammaricata la cessione di Rebic, praticamente concretizzatasi mentre si giocava la suddetta partita di campionato: “Rebic al Milan? Non mi ho mai visto qualcosa di simile, un mio calciatore che veniva ceduto mentre si giocava la partita. Incredibile”.

L’amarezza del tecnico dell’Eintracht si può spiegare sia per la rapidità sorprendente con cui il Milan ha trovato l’accordo per l’acquisto del classe ’93, sia per aver perso un elemento importante della rosa a stagione iniziata. Hutter può però consolarsi con i suoi nuovi bomber: l’olandese Bas Dost, già ieri in gol contro il Dusseldorf, e André Silva in arrivo proprio dal Milan.

